Báo Tiền Phong đạt giải C báo chí tỉnh Lào Cai

TPO - Tác phẩm "Mô hình Công an hai cấp nhìn từ thực tiễn tại Lào Cai" của nhóm tác giả Đức Anh - Kiều Tú đạt giải C Giải báo chí Lào Cai năm 2026.

Chiều 18/6, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và trao Giải thưởng Báo chí tỉnh Lào Cai năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận và cảm ơn sự tích cực, đồng hành đầy trách nhiệm của các cơ quan báo chí Trung ương, của tỉnh trong chặng đường đã qua tại địa phương.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời, ông cam kết tỉnh Lào Cai luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ quan báo chí, truyền thông hoạt động và tác nghiệp trên địa bàn, trân trọng coi báo chí là người bạn đồng hành tin cậy của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh với các sở, ngành, địa phương: "Phải xem báo chí là đối tác đồng hành chiến lược và kênh phản biện khách quan. Thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn; chủ động xử lý dứt điểm các vấn đề báo chí phản ánh với tinh thần không né tránh, không đùn đẩy".

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn.

Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, định hướng phát triển 6 tháng cuối năm cũng như những chủ trương lớn của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời mong muốn các cơ quan báo chí luôn sát sao, đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Nằm trong chương trình, tỉnh Lào Cai tổ chức trao giải thưởng báo chí tỉnh năm 2026. Giải thưởng Báo chí năm nay có 303 tác phẩm tham gia ở các loại hình. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, những tác phẩm tham gia giải không chỉ xuất sắc về nghiệp vụ mà còn phản ánh rõ nét sự chuyển mình của báo chí địa phương trong bối cảnh tỉnh Lào Cai mới sau hợp nhất.

Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã cho thấy xu hướng làm báo hiện đại, dấn thân, ứng dụng công nghệ số và hướng tới báo chí kiến tạo, đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.

Báo Tiền Phong đạt giải C Giải báo chí tỉnh Lào Cai năm 2026.

Kết quả, UBND tỉnh quyết định công nhận và trao giải cho 50 tác phẩm, trong đó có 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải Khuyến khích.

Trong đó, loạt bài "Mô hình Công an hai cấp nhìn từ thực tiễn tại Lào Cai", của nhóm tác giả Đức Anh - Kiều Tú, Báo Tiền Phong vinh dự đạt giải C Giải báo chí tỉnh Lào Cai năm 2026.

Loạt 3 bài “Mô hình công an hai cấp nhìn từ thực tiễn ở Lào Cai” phản ánh sinh động quá trình vận hành mô hình tổ chức mới của lực lượng công an, khi bỏ cấp trung gian, tăng cường bám cơ sở. Từ những điểm tiếp nhận thủ tục hành chính nhanh gọn, ứng dụng công nghệ giúp người dân chỉ mất vài phút hoàn thành hồ sơ, đến những chuyển động tích cực ở tận thôn bản, nơi công an xã trở thành “cầu nối”, “chỗ dựa” gần gũi của nhân dân, và cả những câu chuyện rất đời về việc chung tay dựng nhà, chăm lo từng mái ấm cho người dân vùng khó.

Tuyến bài không chỉ ghi nhận hiệu quả bước đầu của một chủ trương lớn, mà còn cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền tỉnh Lào Cai trong việc chỉ đạo, bố trí lực lượng, đầu tư hạ tầng và tạo điều kiện để mô hình vận hành thông suốt, hiệu quả.

Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ công an trong vai trò mới được khắc họa rõ nét: gần dân hơn, sâu sát hơn, phục vụ nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.