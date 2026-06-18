Hai dự án khủng ở Cà Mau chậm tiến độ, Thanh tra kiến nghị gì ?

TPO - Hai dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền làm chủ đầu tư tại Cà Mau chậm tiến độ, do thiếu tiền giải phóng mặt bằng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra 2 dự án bất động sản do Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền (Cty Quang Tiền) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm Dự án khu đô thị Cửu Long (xã Sông Đốc), và Dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai 2 (đoạn Nguyễn Trãi - Lâm Thành Mậu, phường An Xuyên).

Khu đất của Dự án khu đô thị Cửu Long đang để hoang, do chủ đầu tư thiếu vốn giải phóng mặt bằng.

Dự án khu đô thị Cửu Long rộng hơn 88ha, tổng vốn đầu tư gần 1.995 tỷ đồng, thực hiện từ quý 2/2020 - 2/2025. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, đến nay dự án chậm tiến độ 11 tháng so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nguyên nhân Dự án khu đô thị Cửu Long chậm tiến độ chủ yếu do Cty Quang Tiền chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa chuyển đủ tiền mặt bằng theo các hợp đồng đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Trong tổng số 392 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, có 213 trường hợp chưa thống nhất chủ trương thực hiện.

Với Dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai 2, rộng hơn 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến tháng 11/2027.

Theo kết luận thanh tra, thời gian đầu Dự án gặp vướng thủ tục chuyển đổi đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, dẫn tới thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng kéo dài đến nay. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và được tỉnh phê duyệt với hơn 8,7ha/45ha (19% diện tích phải thu hồi cho dự án), với số tiền đền bù gần 81 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa thể tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, do Cty Quang Tiền chưa chuyển kinh phí.

Ngoài ra, phần diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không liên tục, nằm rải rác nhiều khu vực, nên gặp khó khăn trong việc giao đất và triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá năng lực tài chính của Cty Quang Tiền trong quý 2/2026. Từ đó để xem xét khả năng tiếp tục thực hiện 2 dự án trên, hoặc đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng được đề nghị theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Cty Quang Tiền, phối hợp đánh giá khả năng tiếp tục triển khai dự án của chủ đầu tư trước khi hết thời hạn thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.