Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hai dự án khủng ở Cà Mau chậm tiến độ, Thanh tra kiến nghị gì ?

Tân Lộc

TPO - Hai dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng do Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền làm chủ đầu tư tại Cà Mau chậm tiến độ, do thiếu tiền giải phóng mặt bằng.

Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra 2 dự án bất động sản do Công ty TNHH Xây dựng Quang Tiền (Cty Quang Tiền) làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm Dự án khu đô thị Cửu Long (xã Sông Đốc), và Dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai 2 (đoạn Nguyễn Trãi - Lâm Thành Mậu, phường An Xuyên).

anh-quang-tien.jpg
Khu đất của Dự án khu đô thị Cửu Long đang để hoang, do chủ đầu tư thiếu vốn giải phóng mặt bằng.

Dự án khu đô thị Cửu Long rộng hơn 88ha, tổng vốn đầu tư gần 1.995 tỷ đồng, thực hiện từ quý 2/2020 - 2/2025. Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra, đến nay dự án chậm tiến độ 11 tháng so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nguyên nhân Dự án khu đô thị Cửu Long chậm tiến độ chủ yếu do Cty Quang Tiền chưa đảm bảo nguồn vốn thực hiện giải phóng mặt bằng, chưa chuyển đủ tiền mặt bằng theo các hợp đồng đã ký với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau.

Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn do dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân. Trong tổng số 392 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức thuộc phạm vi dự án, có 213 trường hợp chưa thống nhất chủ trương thực hiện.

Với Dự án nhà ở chỉnh trang khu dân cư đường Vành đai 2, rộng hơn 45ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng. Sau nhiều lần điều chỉnh, thời gian thực hiện dự án được kéo dài đến tháng 11/2027.

Theo kết luận thanh tra, thời gian đầu Dự án gặp vướng thủ tục chuyển đổi đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, dẫn tới thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng kéo dài đến nay. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau đã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và được tỉnh phê duyệt với hơn 8,7ha/45ha (19% diện tích phải thu hồi cho dự án), với số tiền đền bù gần 81 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển quỹ đất chưa thể tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, do Cty Quang Tiền chưa chuyển kinh phí.

Ngoài ra, phần diện tích đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng không liên tục, nằm rải rác nhiều khu vực, nên gặp khó khăn trong việc giao đất và triển khai thực hiện đầu tư hạ tầng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá năng lực tài chính của Cty Quang Tiền trong quý 2/2026. Từ đó để xem xét khả năng tiếp tục thực hiện 2 dự án trên, hoặc đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Sở Xây dựng được đề nghị theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án của Cty Quang Tiền, phối hợp đánh giá khả năng tiếp tục triển khai dự án của chủ đầu tư trước khi hết thời hạn thực hiện.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Tân Lộc
#dự án #Cà Mau #chậm tiến độ #năng lực chủ đầu tư #bất động sản #giải phóng mặt bằng #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe