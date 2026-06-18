Lật tẩy nhiều chiêu trò bao tiêu nuôi con đặc sản tại Tuyên Quang

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong về mô hình nuôi "lợn rừng Indonesia", đuông dừa kèm cam kết bao tiêu sản phẩm tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra. Kết quả bước đầu cho thấy, đàn lợn được quảng cáo là "lợn rừng Indonesia" thực chất là lợn giống địa phương, đồng thời phát hiện nhiều tồn tại liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng và hoạt động chăn nuôi tại một số cơ sở.

Theo đó, ngày 16/6, UBND xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) cho biết đã có kết quả kiểm tra bước đầu đối với một số cơ sở chăn nuôi trên địa bàn sau phản ánh của Báo Tiền Phong về việc quảng cáo mô hình nuôi "lợn rừng Indonesia", đuông dừa dễ nuôi, lợi nhuận cao và cam kết bao tiêu sản phẩm.

Theo đó, ngày 9/6, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Công an xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn tiến hành kiểm tra, xác minh tại 3 cơ sở chăn nuôi được phản ánh.

Tại cơ sở của ông Nguyễn Văn T (thôn Cả, xã Tân Trào), chủ cơ sở cho biết tháng 10/2025 đã mua 27 con lợn giống từ một hộ dân trong xã và cùng 2 con lợn nái và 1 con lợn đực giống tại xã Sơn Dương. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số lợn này đều là giống lợn địa phương, không phải "lợn rừng Indonesia" như một số nội dung quảng bá trên mạng xã hội.

Trang trại nơi ông Nguyễn Văn T giới thiệu giống "lợn rừng Indonesia", ở xã Tân Trào.

Đáng chú ý, tại biên bản kiểm tra, ông T cho biết đến tháng 1/2026 đàn lợn bỏ ăn nên đã cho người thân một phần, số còn lại mổ thịt hoặc tiêu hủy và hiện không còn nuôi lợn. Nội dung này khác với những thông tin ông T từng nói với phóng viên vào ngày 27/5, khẳng định đây là "lợn rừng Indonesia", cam kết bao tiêu với giá 300.000 đồng/kg và tính từ đầu năm đã bán được 300 lợn giống các loại.

Đối với cơ sở của ông Trần Văn Đ (thôn Ao Búc), đoàn kiểm tra ghi nhận có 12 bể nuôi ốc sên (200 m2), 24 bể nuôi ếch giống và ốc thương phẩm, khoảng 90 con hươu cùng 300 chậu nuôi đuông dừa. Hệ thống chất thải được xử lý qua hầm biogas và cơ sở không chăn nuôi lợn.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra phát hiện cơ sở chưa có giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy và giấy đăng ký môi trường đối với hoạt động chăn nuôi. Tổ công tác yêu cầu ông Đ chấm dứt việc nhân nuôi, kinh doanh đuông dừa trước ngày 18/6 để tránh phát tán ra môi trường tự nhiên, đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan đến nuôi ốc sên, môi trường và phòng cháy chữa cháy.

Tại cơ sở của ông Phan Trường P (tạm trú tại thôn Bòng), đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều bể nuôi ốc nhồi thương phẩm và ốc giống, khu vực nuôi 109 con đà điểu, trong đó có 90 con đà điểu giống. Ngoài ra, trang trại còn có khu chăn nuôi với 4 con lợn nái, 3 con lợn đực giống và 97 con lợn con. Kết quả kiểm tra xác định đây cũng là giống lợn địa phương.

Hai trong bốn con lợn tại trang trại nhà ông T. Ảnh cắt từ clip ngày 27/5.

Ngoài ra, qua kiểm tra phát hiện trang trại chưa xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi xây dựng công trình (hơn 304 m2), đào bể nuôi ốc (7 bể, diện tích hơn 4.000 m2), dựng lán trại nuôi đà điểu, lợn (3.614 m2) và chưa có giấy phép kinh doanh.

Về nguồn gốc đất đai, 5 thửa đất của ông Phi sử dụng làm trang trại đứng tên của 3 người khác trong thôn, ông Phi được ủy quyền sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra không chứng minh được quyền sử dụng đất đối với 5 thửa đang sử dụng làm trang trại và xây dựng công trình. Tổ kiểm tra yêu cầu ông Phi hoàn thiện thủ tục đất đai, giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy đăng ký môi trường theo quy định.

Theo UBND xã Tân Trào, qua kiểm tra thực tế, các nội dung quảng cáo liên quan đến giống "lợn rừng Indonesia" đã được làm rõ khi đàn lợn tại các cơ sở được kiểm tra đều là giống lợn địa phương.

Đối với phản ánh về việc cam kết bao tiêu sản phẩm nhưng không thực hiện, gây thiệt hại cho người mua con giống, cơ quan chức năng cho biết tại thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận căn cứ để khẳng định nội dung này xảy ra tại 3 cơ sở được xác minh.

Hiện các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, làm rõ các nội dung liên quan đến hoạt động quảng bá, kinh doanh con giống cũng như việc thực hiện các cam kết dân sự giữa các bên nếu phát sinh tranh chấp.

Cũng liên quan tới sự việc này, một vấn đề khác được dư luận quan tâm là vai trò của các kênh YouTube tham gia quảng bá các mô hình chăn nuôi trên địa bàn. Theo anh N.X.S. (đề nghị giấu tên), người từng tham gia sản xuất nội dung quảng cáo cho trang trại chăn nuôi ở Tân Trào trên YouTube cho biết, hiện nay các chủ trang trại thường bỏ chi phí thuê kênh YouTube quảng bá sản phẩm.

Ông T xuất hiện trong video giới thiệu, quảng bá mô hình nuôi lợn rừng Indonesia trên kênh Youtube: Nonglam.NET. Ảnh chụp màn hình.

Theo anh T., chi phí thuê các kênh YouTube quảng bá dao động khoảng 3 - 5 triệu đồng/video tùy độ phủ sóng của kênh. Thời gian qua, nhiều chủ trang trại tại Tân Trào đã chủ động liên hệ các nhà sáng tạo nội dung để giới thiệu mô hình chăn nuôi và tìm kiếm khách hàng.

Từ thực tế này, dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của các bên tham gia hoạt động quảng bá nếu nội dung được giới thiệu không đúng với thực tế. Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông về công tác kiểm soát các nội dung quảng cáo nông nghiệp trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là YouTube, cũng như trách nhiệm của các chủ thể liên quan khi người dân xuống tiền đầu tư từ những lời quảng bá hấp dẫn trên không gian mạng.

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