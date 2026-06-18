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Pháp luật

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Truy nã đặc biệt nghi phạm nổ súng giết người trong rừng sâu ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra lệnh truy nã mức độ đặc biệt đối tượng Dương Quý Hồng (SN 1970, trú buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) liên quan tới vụ nghi phạm nổ súng bắn chết người trong rừng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk.

Ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Giết người” và ra lệnh truy nã mức độ đặc biệt đối tượng Dương Quý Hồng (SN 1970, trú buôn Bia, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) liên quan tới vụ nghi phạm nổ súng bắn chết người trong rừng sâu, địa phận giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

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Quyết định truy nã mức độ đặc biệt đối tượng Dương Quý Hồng.

Theo thông tin ban đầu, tối 14/6, Hồng ngồi nhậu cùng anh T.A.S. (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao) trong chòi rẫy thuộc tiểu khu 1288, xã Ia Rbol. Lúc này, cả hai nảy sinh mâu thuẫn và Hồng đã dùng súng (chưa rõ chủng loại) bắn vào anh S. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hồng bỏ trốn vào rừng cùng hung khí.

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Người dân sử dụng xe công nông hỗ trợ lực lượng cơ động truy tìm đối tượng Hồng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người có liên quan, triển khai tối đa lực lượng phối hợp cùng Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức vây bắt đối tượng.

Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến công an, viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND các cấp nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, gặp điều tra viên Thẩm Hằng Giang (0914.013.560).

Tiền Lê
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