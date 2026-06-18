Bóc gỡ đường dây mua bán ma túy quy mô lớn qua mạng xã hội

TPO - Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tài khoản Zalo ảo, giao dịch chuyển khoản ngân hàng và thuê người giao ma túy nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Ngày 18/6, Công an phường Bảy Hiền (TPHCM) cho biết, đơn vị này đã phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động tinh vi trên địa bàn và các khu vực lân cận, xử lý tổng cộng 53 đối tượng liên quan.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý các hộ ngăn phòng cho thuê, Công an phường Bảy Hiền phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn tại căn nhà số 56 Nguyễn Bá Tuyển.



Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đối tượng Cao Minh Nhựt (SN 1997, quê Cà Mau) cùng đồng bọn có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên báo cáo Ban Giám đốc Công an Thành phố và phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) xác lập chuyên án đấu tranh.

Vào lúc 14 giờ ngày 22/5, tổ công tác bất ngờ kiểm tra hành chính phòng B7, lầu 2 tại địa chỉ trên. Qua kiểm tra, Cao Minh Nhựt dương tính với chất ma túy. Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ hai gói nilon chứa ma túy đá.

Từ lời khai của đối tượng cùng các tài liệu thu thập được, Ban chuyên án từng bước bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên xã phường. Điều tra xác định đường dây có nhiều nhánh do các đối tượng Đặng Thị Thanh Thảo, Huỳnh Tấn Yên, Lê Tấn Phát và Huỳnh Thanh Nhóc điều hành.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, tài khoản Zalo ảo, giao dịch chuyển khoản ngân hàng và thuê người giao ma túy nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Quá trình đấu tranh, cơ quan công an thu giữ lượng lớn tinh thể nghi ma túy cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Một số nhánh trong đường dây còn mở rộng hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sang địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 đối tượng về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố 6 đối tượng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; khởi tố 21 đối tượng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; khởi tố 1 đối tượng về các tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã chuyển hồ sơ 2 đối tượng cho Công an tỉnh Tây Ninh thụ lý theo thẩm quyền do hành vi phạm tội xảy ra trên địa bàn tỉnh này; đồng thời xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với 10 trường hợp mua ma túy để sử dụng cá nhân.