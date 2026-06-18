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Giới trẻ

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Trao Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thanh niên cứu phụ nữ bị chém vô cớ giữa phố

Nguyễn Hoàn

TPO - Thành Đoàn Hải Phòng vừa trao bằng khen, huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" của Trung ương Đoàn cho đoàn viên Phạm Thế Huy Hoàng và đại úy Nguyễn Đức Thịnh vì đã có hành động dũng cảm cứu người phụ nữ bị đối tượng lạ vô cớ tấn công, chém giữa phố Lạch Tray.

Chiều 18/6, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức trao tặng bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn cho anh Phạm Thế Huy Hoàng - đoàn viên chi đoàn tổ dân phố 11, phường Dương Kinh (TP Hải Phòng) vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm và đại úy Nguyễn Đức Thịnh - cán bộ Công an phường Gia Viên vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

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Chị Nguyễn Thị Thủy - Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng trao bằng khen, huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho 2 đoàn viên, thanh niên dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm.

Anh Phạm Thế Huy Hoàng và đại úy Nguyễn Đức Thịnh cũng được trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”, phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng đoàn viên, thanh niên có hành động dũng cảm, lập thành tích xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, gìn giữ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, cứu người, cứu tài sản nhân dân và Nhà nước trong những tình huống cấp bách.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Thủy – Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng đã biểu dương, ghi nhận tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hành động vì cộng đồng của hai đoàn viên, thanh niên. Bằng khen và huy hiệu được Trung ương Đoàn trao tặng hôm nay là sự ghi nhận xứng đáng với những nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên, thanh niên. Góp phần khẳng định hình ảnh tuổi trẻ Hải Phòng bản lĩnh, trách nhiệm, sống đẹp và sống có ích vì cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Thủy mong muốn những tấm gương đẹp sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố học tập, lao động và cống hiến.

Trước đó, khoảng hơn 2h ngày 2/6, người dân đi trên phố Lạch Tray phát hiện đối tượng trung niên "xăm trổ" cởi trần, tay cầm dao đi dọc phố với biểu hiện bất thường, không tỉnh táo.

Mặc dù không quen biết, không mâu thuẫn nhưng đối tượng này đã dùng dao chém chị N.T.L (56 tuổi, ở phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy di chuyển trên phố, khiến nạn nhân bị thương vùng mặt, đùi và chân.

Chứng kiến sự việc, Phạm Thế Huy Hoàng (25 tuổi) dừng xe máy, dùng mũ bảo hiểm, bình cứu hỏa xịt vào đối tượng để gây sự chú ý và hạn chế đối tượng tấn công người phụ nữ. Ít phút sau, Công an phường Gia Viên đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ ra hiện trường, khống chế khi đối tượng đang di chuyển trên đường Lạch Tray.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh bị đối tượng dùng dao chống đối quyết liệt, chém trúng tay phải. Lực lượng chức năng xác định, đối tượng là Phan Tuấn Hưng (SN 1980, ở phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #tuổi trẻ dũng cảm #đoàn viên thanh niên #huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm #Trung ương Đoàn #Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng

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