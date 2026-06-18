Bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh

TPO - Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, anh Nguyễn Đình Đàn từng giữ chức vụ Phó Bí thư, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai.

Chiều 18/6, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ. Tham dự có ông Nguyễn Chí Thành - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Thường trực Đảng ủy – UBND - Ủy ban MTTQ phường Hồng Gai.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Chí Thành trao quyết định công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với anh Nguyễn Đình Đàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy UBND phường, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Gai.

Tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh - anh Nguyễn Đình Đàn nhận quyết định bổ nhiệm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Đàn - Tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Ninh.

Đồng chí khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Anh Nguyễn Đình Đàn, sinh năm 1989, quê quán xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh. Anh có trình độ chuyên môn cử nhân quản trị kinh doanh, cử nhân luật kinh tế, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận cao cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh - anh Nguyễn Đình Đàn.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh, anh Nguyễn Đình Đàn đã giữ các chức vụ như Phó Bí thư Đoàn Cơ quan Chính quyền huyện Hoành Bồ (cũ), Phó Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Dương, Chủ tịch UBND xã Sơn Dương, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai thuộc TP Hạ Long (cũ).

Tháng 7/2025, sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp, anh Nguyễn Đình Đàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy UBND phường, Phó Chủ tịch thường trực UBND phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.