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Gần 300 đại biểu dự đại Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

Thái Lâm

TPO - Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, gần 300 đại biểu đại diện hơn 327.700 hội viên, thanh niên toàn tỉnh tham dự.

Chiều 18/6, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã diễn ra phiên thứ nhất.

Với khẩu hiệu "Tiên phong - Khát vọng - Sáng tạo - Hội nhập", thanh niên Lâm Đồng tự tin bước vào kỷ nguyên mới cùng quyết tâm cháy bỏng, nhiệt huyết tuổi trẻ để viết nên dấu ấn đầu tiên của một nhiệm kỳ đầy khát vọng.

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Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I phiên thứ nhất.

Tại chương trình, đại hội đã thông qua chương trình, nội quy làm việc; báo cáo tình hình đại biểu tham dự và công bố quyết định sáp nhập Hội LHTN Việt Nam tỉnh; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN tỉnh. Các nội dung được triển khai chặt chẽ, khoa học, bảo đảm dân chủ, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự thống nhất cao của Đại hội.

Tiếp chương trình, Đại hội đã tiến hành hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I và thống nhất lập danh sách dự kiến nhân sự để Đại hội hiệp thương cử vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2029.

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Chị H’ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, phát biểu.

Kết quả, các đại biểu đã dân chủ, thống nhất cao và hiệp thương bầu Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I gồm 71 anh, chị. Đại hội chọn cử ra Đoàn Chủ tịch gồm 7 anh, chị; Đoàn Thư ký gồm 2 anh, chị.

Tại đại hội, 3 Tổ thảo luận được phân công đã tổ chức thảo luận nhằm đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội. Tổ 1, thanh niên Lâm Đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội gắn với chuyển đổi số và hội nhập. Tổ 2, thanh niên Lâm Đồng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo. Tổ 3, thanh niên Lâm Đồng triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

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Đại biểu biểu quyết danh sách nhân sự tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng khóa I.

Chiều cùng ngày (18/6), Đoàn đại biểu Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã tổ chức Lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của tỉnh. Ngày mai (19/6), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra phiên trọng thể.

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Sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 621.708 người trong độ tuổi thanh niên, chiếm 25,3% dân số của tỉnh; tổng số hội viên Hội LHTN Việt Nam tỉnh hiện nay là 327.793 hội viên. Đại đa số thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần xung kích tình nguyện, năng động, sáng tạo; có ý thức trách nhiệm, luôn phấn đấu rèn luyện trong học tập, lao động, công tác để vươn lên trong cuộc sống.

Thái Lâm
#Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I #Thanh niên Lâm Đồng #Đại hội Hội LHTN Việt Nam

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