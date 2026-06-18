Hà Nội có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố

Chiều 18/6, Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 3 khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 tiến hành hiệp thương kiện toàn nhân sự chủ chốt.
Tham dự hội nghị có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn Hà Nội.
Hội nghị đã tập trung trao đổi, cho ý kiến về chương trình, văn kiện Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội; dự thảo sửa đổi Đề án Ủy ban Hội, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội.
Tại Hội nghị, Ủy ban Hội đã tiến hành hiệp thương bổ sung các nhân sự chủ chốt. Theo đó, anh Đào Đức Việt - Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội nghị cũng đã hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội khóa VIII đối với anh Bùi Sỹ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc trẻ Hà Nội và anh Nguyễn Vũ Lê Linh - Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Hà Nội.
Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 3 là dấu mốc quan trọng, tạo cơ sở để hoàn thiện công tác chuẩn bị, tiến tới tổ chức Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.
Với tinh thần đoàn kết, tiên phong, sáng tạo và khát vọng cống hiến, các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên Thủ đô quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò đồng hành cùng thanh niên, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc.