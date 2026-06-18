Ca sĩ Hòa Minzy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

TPO - "Đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hòa Minzy, cũng là cơ hội lớn để Hòa có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều hơn những người phụ nữ, trẻ em đang gặp khó khăn ngoài kia", ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hai nghệ sĩ trẻ được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV là Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo).

Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch vì cộng đồng.

Cô là gương mặt đại diện cho lớp phụ nữ trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có sức ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy trúng cử Ủy viên BCH T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hạnh phúc và tự hào, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hoà Minzy, cũng là cơ hội lớn để Hòa có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều hơn những người phụ nữ, trẻ em đang gặp khó khăn ngoài kia.

Trước giờ, mình hay làm một mình. Giờ đã có Hội bên cạnh đồng hành, Hòa tin chắc Hòa sẽ làm tốt hơn và lan tỏa tốt hơn nữa những công tác xã hội của mình cũng như của Hội. Mình xin cảm ơn sự tin tưởng của Đoàn Chủ tịch cũng như 789 đại biểu tại Đại hội là những người phụ nữ tài giỏi đến từ mọi miền đất nước đã bầu cho mình".

Ca sĩ Hòa Minzy tham dự đại Đội.

Ngày 27/6 tới, Hoà Minzy cũng là 1 trong những nghệ sĩ sẽ góp giọng trong concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức. Concert Thanh Xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, tôn vinh thanh xuân, lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.