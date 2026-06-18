Ca sĩ Hòa Minzy trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, hai nghệ sĩ trẻ được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV là Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) và Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo).
Ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) là một trong những ca sĩ có sức ảnh hưởng lớn trên các nền tảng số, sở hữu nhiều sản phẩm âm nhạc được công chúng yêu thích và đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc trong nước, quốc tế. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Hòa Minzy còn thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện, hoạt động xã hội và các chiến dịch vì cộng đồng.
Cô là gương mặt đại diện cho lớp phụ nữ trẻ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, có sức ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng.
Hạnh phúc và tự hào, ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ trên trang cá nhân: "Đây thực sự là một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của Hoà Minzy, cũng là cơ hội lớn để Hòa có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều hơn những người phụ nữ, trẻ em đang gặp khó khăn ngoài kia.
Trước giờ, mình hay làm một mình. Giờ đã có Hội bên cạnh đồng hành, Hòa tin chắc Hòa sẽ làm tốt hơn và lan tỏa tốt hơn nữa những công tác xã hội của mình cũng như của Hội. Mình xin cảm ơn sự tin tưởng của Đoàn Chủ tịch cũng như 789 đại biểu tại Đại hội là những người phụ nữ tài giỏi đến từ mọi miền đất nước đã bầu cho mình".
Ngày 27/6 tới, Hoà Minzy cũng là 1 trong những nghệ sĩ sẽ góp giọng trong concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức. Concert Thanh Xuân là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII, tôn vinh thanh xuân, lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.
Một số thành tích nổi bật của Hòa Minzy:
- Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025;
- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2023 - 2025 nhân kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 - 28/8/2025)” năm 2025;
- Nhận 7 giải thưởng tại Làn Sóng Xanh 2025;
- Giải Khuyến khích Hạng mục sản phẩm số đa phương tiện cho tác phẩm MV “Bắc Bling” năm 2025;
- Huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng năm 2025;
- MV “Bắc Bling” nhận bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc góp phần quảng bá văn hóa, du lịch tỉnh Bắc Ninh năm 2025;
- Bằng khen Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025;
- Bằng khen Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025;
- Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất và tuyên truyền phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025);
- Được nhận Thư cảm ơn từ Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, do đóng góp vào công tác xã hội, hỗ trợ trẻ em, người nghèo, vùng lũ.