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Thi công hố ga ở Hà Nội, 2 người tử vong

Trần Hoàng

TPO - Hai người đàn ông tử vong, một người nhập viện cấp cứu sau khi bị ngạt khí trong lúc xuống hố ga tháo dỡ cốt pha tại một ngôi nhà đang xây dựng ở xã Đa Phúc, Hà Nội.

Sáng 18/6, 3 người đàn ông xuống hố ga của căn nhà đang thi công để tháo dỡ cốt pha. Trong quá trình làm việc dưới hố, cả 3 bị ngạt khí.

Người dân phát hiện sự việc đã đưa các nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, hai người đã tử vong, người còn lại được chuyển tới bệnh viện cấp cứu.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Xuân Hoa

UBND xã Đa Phúc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã, các phòng chuyên môn, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp tổ chức cứu hộ, bảo vệ hiện trường, thăm hỏi gia đình các nạn nhân và thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định.

Người bị thương đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và hiện sức khỏe đang dần ổn định.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc theo quy định của pháp luật.

UBND xã Đa Phúc bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước mất mát của các gia đình có người bị nạn; đồng thời sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và cung cấp thông tin chính thức khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trần Hoàng
#Tai nạn lao động trong xây dựng #Ngạt khí trong hố ga #Chết thương do tai nạn xây dựng #Xử lý vụ tai nạn Hà Nội #An toàn lao động và phòng chống tai nạn

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