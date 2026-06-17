Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trên xe lăn ở TPHCM

TPO - Người đi đường bất ngờ phát hiện người đàn ông khoảng 60 tuổi tử vong trong tư thế nằm ngửa trên chiếc xe lăn 3 bánh tự chế dành cho người khuyết tật đỗ trên vỉa hè trước nhà dân. Nguyên nhân tử vong và danh tính nạn nhân đang được điều tra, làm rõ.

Ngày 17/6, Công an phường Vũng Tàu, TPHCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh danh tính và điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên chiếc xe lăn tự chế vừa phát hiện trên địa bàn.

Hiện trường nơi phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông tử vong bất thường trước số nhà 98 Lê Lai nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, người đàn ông tử vong trong tư thế nằm ngửa trên chiếc xe lăn 3 bánh tự chế dành cho người khuyết tật.

Qua kiểm tra bước đầu, nạn nhân khoảng 60 tuổi, da ngăm đen, cao khoảng 1,6m. Thời điểm được phát hiện, người này mặc quần đùi màu đen, áo sơ mi sọc ca rô và áo khoác màu đen.

Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra.

Công an phường Vũng Tàu đang thông báo tìm người thân của nạn nhân cùng các thông tin liên quan. Nguyên nhân tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.