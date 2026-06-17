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Nín thở giải cứu 6 người mắc kẹt trong thang máy tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Ngày 17/6, Công an TP. Đồng Nai cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH vừa kịp thời giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong thang máy do sự cố kỹ thuật tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Long Bình.

Clip lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đồng Nai giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong thang máy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 17/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một thang máy gặp sự cố, khiến 6 người, gồm 5 nam và 1 nữ bị mắc kẹt bên trong. Trong không gian chật hẹp, cửa thang máy không thể mở khiến các nạn nhân rơi vào trạng thái lo lắng, hoảng sợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Đồng Nai đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Sau khi tiếp cận khu vực xảy ra sự cố, lực lượng chức năng tổ chức trinh sát, xác định chính xác vị trí các nạn nhân, đồng thời sử dụng các thiết bị chuyên dụng như kìm và banh cắt thủy lực để phá dỡ, mở cửa thang máy.

Chỉ sau ít phút triển khai các biện pháp nghiệp vụ, cánh cửa thang máy đã được mở. Trong quá trình giải cứu, lực lượng cứu hộ liên tục trấn an tinh thần những người mắc kẹt. Từng nạn nhân được hướng dẫn di chuyển ra ngoài an toàn theo sự điều phối của cán bộ cứu nạn.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời của lực lượng chức năng, cả 6 người đều được đưa ra ngoài an toàn, không ghi nhận thương tích. Sau khi thoát nạn, sức khỏe và tinh thần của các nạn nhân đã dần ổn định.

Văn Quân
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