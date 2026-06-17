Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chốt thời hạn hoàn thành tuyến đường kết nối Bắc Ninh

TPO - Tuyến đường kết nối ĐT.265 đi tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng trong kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu không điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Mốc hoàn thành toàn tuyến được xác định ngày 30/9 theo cam kết của chủ đầu tư.

Ngày 17/6, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Vương Quốc Tuấn - đã kiểm tra thực địa, đôn đốc tiến độ triển khai Dự án Đường kết nối ĐT.265 xã Dân Tiến đi tỉnh Bắc Ninh.

Tuyến đường chiều dài hơn 6 km, có điểm đầu giao với ĐT.265 tại Km21+500, điểm cuối kết nối với tuyến đường nối Quốc lộ 37 - Quốc lộ 17 thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tổng mức đầu tư dự án trên 291 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Sau hơn một năm triển khai, khối lượng thực hiện mới đạt 43,41%. Hiện còn 2 hộ dân chưa thống nhất phương án bồi thường, khiến công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

Sau khi thực địa, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn cho rằng khối lượng thi công chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, công tác giải ngân vốn cho các nhà thầu cũng chưa theo kịp tiến độ thi công... và nghiêm túc phê bình các đơn vị liên quan trong việc triển khai dự án.

Theo ông Tuấn, đây là công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng trong kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đó, ông Tuấn yêu cầu không điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Mốc hoàn thành toàn tuyến được xác định ngày 30/9 theo cam kết của chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Vương Quốc Tuấn - kiểm tra tiến độ dự án

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch Vương Quốc Tuấn yêu cầu UBND xã Dân Tiến phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch còn lại cho đơn vị thi công trước ngày 5/7.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, nghiên cứu áp dụng tối đa các chính sách hỗ trợ theo quy định để tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.

Đối với các nhà thầu, ông yêu cầu tranh thủ thời tiết thuận lợi trước mùa mưa, tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ. Chủ đầu tư phải bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh và thực hiện nghiêm công tác giải ngân theo chỉ đạo của UBND tỉnh.