Lạng Sơn tập trung phát triển kinh tế cửa khẩu để tạo đột phá

TPO - Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, tỉnh Lạng Sơn đang đứng trước áp lực phải tạo ra những động lực tăng trưởng mới, đủ mạnh để thoát khỏi nhóm địa phương có quy mô kinh tế nhỏ, thu ngân sách còn hạn chế. Chuyển đổi số và cải cách thể chế và phát triển kinh tế cửa khẩu là những ưu tiên trọng tâm được lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin chiều 17/6.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lạng Sơn gặp mặt và tặng hoa chúc mừng đại diện các cơ quan báo chí, chiều 17/6.

Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, cho biết, những năm qua tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của báo chí trong việc phản ánh toàn diện tình hình phát triển địa phương. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, quy mô kinh tế của tỉnh vẫn còn khiêm tốn; tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì khoảng 6 - 7%/năm, thu ngân sách năm 2023 đạt trên 10.000 tỷ đồng, chưa tạo được bước đột phá so với mặt bằng chung cả nước.

Để thay đổi cục diện, Lạng Sơn được cho là cần tập trung vào các “trụ cột” phát triển rõ ràng. Trong đó, kinh tế cửa khẩu tiếp tục được xác định là lợi thế nổi trội. Với hệ thống cửa khẩu quốc tế và quốc gia dày đặc, tỉnh có điều kiện phát triển thương mại biên giới, logistics và dịch vụ xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động này vẫn chưa khai thác hết tiềm năng, còn phụ thuộc nhiều vào phương thức truyền thống.

Theo ông Đoàn Thanh Sơn, trong giai đoạn tới, Lạng Sơn sẽ phải đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và “cửa khẩu số” để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những hướng đi then chốt để rút ngắn khoảng cách phát triển.

Cùng với đó, yêu cầu cải cách hành chính được đặt ra cấp thiết hơn bao giờ hết. Một môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng sẽ là yếu tố quyết định để thu hút dòng vốn, nhất là các dự án lớn, có sức lan tỏa. Thực tế cho thấy, nếu không cải thiện mạnh mẽ chất lượng điều hành và chỉ số năng lực cạnh tranh, Lạng Sơn khó có thể tạo đột phá về tăng trưởng.

Ông Đoàn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, phát biểu. Ảnh: Trọng Đảng

Ngoài kinh tế cửa khẩu, du lịch cũng được đánh giá là lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và bản sắc văn hóa đặc sắc, Lạng Sơn có thể phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng nếu có chiến lược bài bản về hạ tầng, sản phẩm và quảng bá.

Đặt mục tiêu thông tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị trong năm nay

Đáng chú ý, trong quá trình phát triển, vai trò của báo chí tiếp tục được khẳng định rõ nét. Theo lãnh đạo tỉnh, báo chí không chỉ lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người "Xứ Lạng" mà còn quảng bá hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch. Đồng thời, thông qua việc phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân, báo chí góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước .

“Lãnh đạo UBND tỉnh luôn trân trọng và đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí. Nhiều thông tin, kiến nghị từ thực tiễn do báo chí phản ánh đã giúp chính quyền kịp thời rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Cao tốc Bắc Nam phía Đông chưa thể kết nối với trung tâm Lạng Sơn vì còn khoảng 25 km là dự án cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị đang thi công.

Trong bối cảnh mới, khi yêu cầu về chuyển đổi số và hội nhập ngày càng cao, lãnh đạo tỉnh mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Lạng Sơn năng động, đổi mới và phát triển.

Để thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập và tăng trưởng thấp, Lạng Sơn không chỉ cần khai thác tốt các lợi thế sẵn có mà còn phải tạo ra sự thay đổi mang tính căn bản trong tư duy phát triển: Lấy cải cách thể chế làm đột phá, lấy chuyển đổi số làm động lực và lấy kinh tế cửa khẩu làm mũi nhọn. Khi những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, cùng với sự đồng hành của báo chí và xã hội, mục tiêu bứt phá của tỉnh trong thời gian tới là hoàn toàn khả thi.

Trao đổi với Tiền Phong tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn cho biết, để thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm trên, việc hoàn thiện hạ tầng theo quy hoạch trong đó có hạ tầng giao thông là rất quan trọng.

"Hiện, tỉnh đang ưu tiên phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông nhằm kết nối thông suốt tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông với trung tâm tỉnh. Riêng tuyến cao tốc Chi Lăng - Hữu Nghị, tỉnh đang đôn đốc trong năm nay sẽ thông xe toàn tuyến, xóa các điểm nghẽn từ Hà Nội đến trung tâm tỉnh Lạng Sơn và khu vực cửa khẩu" - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn thông tin.

​