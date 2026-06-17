Tìm thấy thi thể cháu bé 15 tuổi bị sóng cuốn ở biển Kê Gà

TPO - Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể cháu bé 15 tuổi bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực Kê Gà, xã Tân Thành.

Chiều 17/6, lãnh đạo UBND xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em T.H.T. (trú tỉnh Tây Ninh), nạn nhân mất tích khi tắm biển tại khu vực Kê Gà.

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé bị sóng cuốn mất tích ở biển Kê Gà.

Trước đó, khoảng 18h ngày 15/6, em T.H.T. cùng bạn xuống tắm biển tại bãi biển của khu du lịch Edensi Resort, thuộc thôn Kê Gà, xã Tân Thành. Trong lúc tắm biển, cháu T. không may bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Tân Thành đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển và dọc khu vực ven bờ.

Sau hơn 2 ngày triển khai nhiều phương án tìm kiếm, đến chiều 17/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.