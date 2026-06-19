Tàu chở dầu nối đuôi nhau đi qua eo biển Hormuz, giá dầu giảm mạnh

TPO - Ba siêu tàu chở dầu mang cờ Ả-rập Xê-út chở 6 triệu thùng dầu thô đã đi qua eo biển Hormuz, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận với Iran để chấm dứt cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

(Ảnh: Reuters)

Ông Trump đã ký bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh hôm 17/6 cùng với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, kích hoạt văn bản này sớm hơn hai ngày so với dự kiến. Bản ghi nhớ kêu gọi mở cửa ngay lập tức eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng của Iran.

Mặc dù các nhà vận chuyển cho biết vẫn cần thời gian để việc vận chuyển qua eo biển đạt mức trước chiến tranh, vì phải đảm bảo an toàn và rà phá thủy lôi, nhưng bản ghi nhớ đã có những tác động ngay lập tức lên tình hình thực địa.

Các tàu trước đây phải che giấu vị trí bằng cách tắt thiết bị phát tín hiệu, giờ đây đang phát tín hiệu trở lại.

Theo Bloomberg, các tàu chở gần 10 triệu thùng dầu đã xuất hiện bên ngoài eo biển hoặc đang đi qua, bao gồm cả những tàu chở dầu thuộc sở hữu của Ả-rập Xê-út.

Qatar đã gửi một lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua tuyến đường thủy này với tín hiệu được bật, trong khi một tàu LNG khác được nhìn thấy lần cuối bên ngoài Vịnh Ba Tư đã xuất hiện tại một bến cảng của Qatar. Năm tàu ​​có liên hệ với Iran cũng đã đi vào tuyến đường thủy này.

Cùng ngày, giá dầu thô Brent kỳ hạn đã giảm thêm 2% xuống dưới 78 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Phát biểu ngày 18/6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, 12,5 triệu thùng dầu đã “chảy” qua eo biển Hormuz sau khi bản ghi nhớ về việc chấm dứt chiến tranh được ký kết.

Quân đội Mỹ cũng đã cho phép ít nhất 12 tàu đi qua vòng phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Chưa rõ thời điểm ký thỏa thuận ở Thuỵ Sĩ

Phó Tổng thống Vance xác nhận kế hoạch đến Thụy Sĩ để trực tiếp ký kết thỏa thuận với Iran, nhưng thời gian cụ thể cho chuyến đi này vẫn chưa được xác định.

“Kế hoạch của chúng tôi là đến Thụy Sĩ”, ông Vance nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. “Nhưng tôi không biết chính xác khi nào.”

Ông nói thêm rằng, các cuộc đàm phán kỹ thuật để hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào cuối tuần này.

Trong khi đó, một nguồn tin chính thức của Pakistan nói với CNN, rằng Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif - đại diện bên trung gian hoà giải - sẽ không đến Thụy Sĩ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, vì thỏa thuận đã được ký điện tử và đang được thực hiện.

Các nguồn tin ngoại giao cũng cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về việc liệu Iran có cử phái đoàn đến Thụy Sĩ tham dự lễ ký kết hay không. Nếu chuyến đi diễn ra, phái đoàn dự kiến ​​sẽ do ông Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, dẫn đầu.