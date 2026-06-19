Danh sách mới nhất về 27 công ty bị điều tra liên quan đến 'hợp đồng kỳ nghỉ'

TPO - Công an TP Hà Nội vừa thông tin về danh sách 27 công ty bị điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ xảy ra trên địa bàn.

Cơ quan điều tra làm việc với các đối tượng liên quan.

Ngày 19/6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế, môi trường trên địa bàn như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.

Tại hội nghị, Công an TP Hà Nội đã thông tin về danh sách 27 công ty đang bị điều tra liên quan đến vụ án. Cụ thể:

1 Công ty TNHH Golden Vacation (địa chỉ: tầng 2, tòa nhà Đồng Lợi, số 2-4 ngõ 1160 đường Láng, phường Láng, Hà Nội).

2 Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay (địa chỉ: tầng 11, tòa nhà Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội).

3 Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (địa chỉ: CH14 - 15A, Tầng 7, tòa nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare).

4 Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group (địa chỉ: số 15 Hàng Muối, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

5 Công ty Cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (địa chỉ: A1 lô TT2 KĐT Bắc Linh Đàm, Phường Định Công, Hà Nội).

6 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel (địa chỉ: Số 110 Phố Linh Lang, phường Giảng Võ, Hà Nội).

7 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars (địa chỉ: Số 6 Ngõ 87 Thiên Hiền, Phường Từ Liêm, Hà Nội).

8 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star (địa chỉ: Toà nhà Web3, số 15 ngõ 4 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

9 Công ty Cổ phần New Era Group (địa chỉ: Số 314-3 ngách 8/13 đường Huyền Kỳ, phường Hà Đông, Hà Nội).

10 Công ty Cổ phần Tập đoàn Archi (địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Ladeco, số 266 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, Hà Nội; trước đây là Công ty Diamond Forest).

11 Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi (địa chỉ: Tầng 5, Toà nhà Artemis, Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội).

12 Công ty TNHH Dream Trips (địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Zen Tower, Số 12 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

13 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip (địa chỉ: Số 15 ngõ 82 phố Dịch Vọng Hậu, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

14 Công ty cổ phần Vega Holidays (địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Lancaster Luminaire, số 1152 đường Láng, Phường Láng, Hà Nội).

15 Công ty TNHH Jungle Journey Travel (địa chỉ: B2-R6, TTTM Royal City, 72A đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân, Hà Nội).

16 Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays (địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Eurowindow Office, số 02 Tôn Thất Tùng, Phường Kim Liên, Hà Nội).

17 Công ty TNHH Holidays Việt Nam (địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, Phường Cầu Giấy, Hà Nội).

18 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL (địa chỉ: Số 236 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội).

19 Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (địa chỉ: Tầng 2, Tháp A, Tòa nhà Helios, Số 75 Tam Trinh, Phường Vĩnh Tuy, Hà Nội).

20 Công ty Cổ phần du lịch VIET TOUR (địa chỉ: Số 2, ngõ 219, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

21 Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

22 Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group (địa chỉ: Tầng 4, toà nhà Eurowindow Multicomplex, số 27 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội).

23 Công ty cổ phần đầu tư Times Holding (địa chỉ: tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Kim Liên, Hà Nội).

24 Công ty CP Hoàng Kim Card (địa chỉ: tầng 10, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, Hà Nội).

25 Công ty CP Global Travel Tour (địa chỉ: tầng 26, tòa 219 Trung Kính, phường Yên Hòa, Hà Nội).

26) Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony (địa chỉ: Số 811C Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Hà Nội).

27 Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR (địa chỉ: Tầng 3, Tòa B, Tòa nhà Việt Đức Complex, số 39 Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân, Hà Nội; trước đây là Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam).

Theo Công an TP Hà Nội, từ năm 2023-2025, các đối tượng đã lập 27 công ty, trong đó phân công nhiệm vụ từng người để bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được các đối tượng thống nhất từ trước.

Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết, nhằm vào tâm lý thích được tặng quà của người dân, các đối tượng thành lập nhiều công ty bán gói “nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch".

Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn khi ký kết hợp đồng, đặt cọc ngay tại sự kiện, đồng thời "hứa hẹn" về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng... khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.

Việc cam kết của nhân viên tư vấn là nói bằng miệng với khách, không thể hiện trong nội dung hợp đồng và không có trong bất kỳ văn bản thỏa thuận nào. Trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng.

Bên cạnh đó, các đối tượng từng là nhân viên bán hợp đồng nắm được dữ liệu khách hàng hoặc mua dữ liệu khách hàng đang sở hữu kỳ nghỉ, đã thành lập các công ty môi giới, cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ và điều hành 1 đội ngũ kinh doanh chủ động liên hệ với những khách có nhu cầu cho thuê, chuyển nhượng hợp đồng theo kịch bản mời chào đã xây dựng sẵn, chi trả hoa hồng cao cho nhân viên kinh doanh, mục đích là bằng mọi cách dụ dỗ, lôi kéo khách hàng nộp tiền đặt cọc giữ chỗ và ký hợp đồng môi giới.

Các đối tượng liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới để trốn tránh khách hàng cũ đến kiến nghị, tố giác và tiếp tục dụ dỗ, lừa khách mới, thực hiện hành vi có sự câu kết giữa nhiều đối tượng với nhau, phân công vai trò cụ thể (có người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách và người trực tiếp tiếp xúc lừa gạt khách hàng…), thực hiện phạm tội có kế hoạch và mục đích thống nhất với nhau.