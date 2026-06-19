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Pháp luật

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Cảnh báo bẫy lừa đảo từ tin nhắn vi phạm giao thông

Tiến Anh
Các đối tượng tạo đường link có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của người dân.
Các đối tượng tạo đường link có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của người dân.

TPO - Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội, dụ người dân truy cập link lạ để chiếm đoạt tiền.

Ngày 19-6, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, thời gian gần đây đơn vị liên tục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xuất hiện các đối tượng sử dụng số điện thoại cá nhân gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông hoặc yêu cầu nộp phạt qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

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Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân về thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo phản ánh, các đối tượng gửi tin nhắn đến điện thoại người dân với nội dung thông báo phương tiện có vi phạm giao thông, kèm theo đường dẫn được thiết kế gần giống trang Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Khi nhấp vào đường link này, người dùng sẽ được chuyển đến giao diện có hình thức tương tự trang chính thức của cơ quan Nhà nước.

Đáng chú ý, dù nhập biển số xe đang sử dụng hay thậm chí một biển số không tồn tại, hệ thống giả mạo vẫn hiển thị thông tin vi phạm với mức phạt rất thấp, thường chỉ vài chục nghìn đồng nhằm tạo tâm lý chủ quan, khiến người dân nhanh chóng làm theo hướng dẫn.

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Các đối tượng tạo đường link có giao diện giống Cổng Dịch vụ công Quốc gia nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của người dân.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu người dùng cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực hoặc mã OTP để hoàn tất việc nộp phạt. Nếu thực hiện theo yêu cầu, toàn bộ số tiền trong tài khoản có thể bị chiếm đoạt chỉ trong thời gian ngắn.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, đây là thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng, lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo liên quan đến vi phạm giao thông. Đã có nhiều trường hợp trở thành nạn nhân do mất cảnh giác.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin khi chưa xác minh rõ nguồn gốc; không cung cấp số tài khoản ngân hàng, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, mã xác thực hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, người dân cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thống, đồng thời cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeTraffic để tra cứu thông tin phạt nguội, theo dõi tình trạng xử lý vi phạm và phản ánh các hành vi vi phạm giao thông theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh lưu ý, mỗi tin nhắn lạ có thể là một cái bẫy, mỗi cú nhấp chuột thiếu cảnh giác có thể khiến công sức tích góp của cả gia đình bị đánh cắp. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, góp phần bảo vệ tài sản, thông tin cá nhân và xây dựng môi trường giao thông, không gian mạng an toàn.

Tiến Anh
#lừa đảo #giao thông #tây ninh #phạt nguội #bẫy lừa đảo #tin nhắn giả #an toàn giao thông

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