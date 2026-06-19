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Pháp luật

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Lĩnh 16 năm tù vì đẩy anh rể rơi từ trên gác xuống đất tử vong

Tân Châu

TPO - Hà Vĩ Hùng phải lãnh án tù về tội giết người, sau hành vi đẩy ngã anh rể từ cầu thang xuống đất tử vong chỉ vì mâu thuẫn sinh hoạt nhỏ nhặt.

Hôm nay (19/6), TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Hà Vĩ Hùng (SN 1982, ngụ TPHCM) 16 năm tù về tội “Giết người”.

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Bị cáo Hà Vĩ Hùng tại phiên tòa sáng nay 19/6.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, tước đoạt mạng sống của người khác nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại 120 triệu đồng và được phía đại diện bị hại làm đơn xin bãi nại, Tòa đã tuyên mức án trên.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 ngày 5/8/2025, Hà Vĩ Hùng đang ngồi bấm điện thoại tại tầng trệt căn nhà trên đường Lê Đình Cẩn (phường Tân Tạo, quận Bình Tân cũ) thì anh rể là ông L. đi nhậu về. Thấy ông L. lớn tiếng chửi mắng con trai vì đi học về chưa tắm mà lo chơi điện thoại, Hùng tỏ ra khó chịu và lên tiếng nhắc nhở: “Muốn gì lên phòng đi, ồn ào quá”. Lời qua tiếng lại rồi cả hai xảy ra cự cãi.

Trong lúc cự cãi, Hùng xông vào siết cổ, quật ngã rồi dùng chân đạp thẳng vào mặt anh rể. Dù được chị ruột (vợ ông L.) ra sức can ngăn, gã em vợ hung hãn vẫn tiếp tục nhặt cây xủi sơn, quạt điện ném liên tiếp về phía nạn nhân.

Khi ông L. đi lên đứng ở đầu cầu thang tầng 1 (độ cao gần 3m) và tiếp tục chửi bới, Hùng liền chạy vào bếp rút dao đi lên áp sát. Tại đây, Hùng dùng tay trái giữ chặt tay ông L., tay phải cầm dao đưa ra sau lưng rồi đẩy mạnh khiến nạn nhân ngã nhào từ trên cao xuống nền tầng lửng bất tỉnh.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, ông L. đã tử vong vào ngày 7/8/2025.

Tân Châu
#Hà Vĩ Hùng #Giết người #Mâu thau64n gia đình #Em vợ #Anh rể #Tòa tuyên án #TAND TPHCM

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