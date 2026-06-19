Hòa Minzy, diễn viên Bình An đưa tiễn Thượng úy Lê Văn Thắng qua đời ở tuổi 28

TPO - Ca sĩ Hòa Minzy, diễn viên Bình An chia sẻ xúc động, đưa tiễn Thượng úy Lê Văn Thắng - người từng đồng hành cùng cô trong chương trình Sao nhập ngũ - về nơi an nghỉ cuối.

Sáng 19/6, người thân, đồng đội tiễn Thượng úy Lê Văn Thắng về nơi an nghỉ cuối. Sự ra đi đột ngột của nam quân nhân ở tuổi 28 do đột quỵ khiến nhiều người bàng hoàng. Hòa Minzy đăng hình ảnh di chuyển xuyên đêm từ Hà Nội về Nghệ An để tiễn biệt người em thân thiết.

Hòa Minzy nhớ lại nhiều kỷ niệm gắn bó suốt 5 năm với Thượng úy Lê Văn Thắng. “Yên nghỉ em nhé, chàng trai hiền lành, ngoan ngoãn và lương thiện. Chị nhớ những lần ghé đơn vị thăm Thắng, nhờ chú Thắng trông Bo. Lúc nào em cũng bảo em cưới thì chị về hát cho em, thế mà hôm nay ngày chị về lại là ngày tạm biệt em khỏi thế gian này”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Lễ đưa tang Thượng úy Lê Văn Thắng sáng 19/6.

Nhiều nghệ sĩ đồng hành cùng Lê Văn Thắng trong chương trình Sao nhập ngũ cũng bày tỏ sự tiếc thương.

Diễn viên Bình An viết: “Người tốt rồi hóa thành ký ức đẹp. Ký ức ấy không bao giờ mất đi. Cảm ơn em vì sống cuộc đời đẹp, để lại trong lòng mọi người ký ức quý. Những điều tốt đẹp em mang đến còn ở lại mãi trong lòng đồng đội và anh em”.

Chương trình Sao nhập ngũ cũng chia sẻ lời tiễn biệt đầy xúc động. “Đại gia đình Sao nhập ngũ thương tiếc và đau xót khi nhận tin đồng chí Lê Văn Thắng đồng hành cùng chương trình đã dừng lại thanh xuân ở tuổi 28. Nụ cười hiền tỏa nắng của đồng chí là ký ức đẹp còn mãi trong lòng khán giả. Chàng trai tốt bụng, nhiệt tình, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng đội sẽ ở mãi trong trái tim anh chị em ê-kíp”.

Trong lễ tang sáng 19/6, hình ảnh mẹ của Thượng úy Lê Văn Thắng mặc quân phục, đeo ba lô tiễn con trai gây xúc động mạnh.

Chia sẻ với Tiền Phong trước đó, người thân của Thượng úy Lê Văn Thắng cho biết anh dự định cuối tuần này sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình hai bên để tiến tới hôn nhân. Dự định còn dang dở ấy khiến nhiều người xót xa.

Thượng úy Lê Văn Thắng sinh năm 1998, quê Nghệ An, công tác tại Sư đoàn Bộ binh 325, Quân đoàn 2. Anh được nhiều khán giả biết đến qua chương trình Sao nhập ngũ 2022 với chủ đề Bước chân thần tốc. Trong mùa phát sóng, anh ghi dấu ấn bởi ngoại hình sáng, tác phong chuẩn mực và tính cách hiền lành, chân thành.