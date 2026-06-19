Quang Hùng MasterD có gì mà hot đến vậy?

Quang Hùng MasterD - một trong những giọng ca gen Z nổi bật nhất thị trường nhạc Việt hiện tại - góp mặt trong đội hình 12 nghệ sĩ, là những cá tính đặc biệt của thị trường âm nhạc, đổ bộ đến concert Thanh xuân. Tại đây, Quang Hùng MasterD sẽ mang loạt bản hit làm nên tên tuổi của anh đốt cháy sân khấu ở Trường đua F1 Mỹ Đình.

"Sốt vé" concert Thanh xuân

Sự kiện đặc biệt do Báo Tiền Phong tổ chức dự kiến đón hơn 20.000 khán giả. Đến nay, ban tổ chức đã triển khai phát vé miễn phí 2 đợt qua nền tảng LaSoong. Hàng nghìn vé qua mỗi đợt nhanh chóng được "tẩu tán', trước sức hút từ lượng khán giả đông đảo của các nghệ sĩ đổ bộ concert Thanh xuân. Trong số đó, cộng đồng fan của Quang Hùng MasterD làm nên những "làn sóng" săn vé mạnh mẽ bậc nhất.

Ngay ở đợt phát vé đầu tiên, các cộng đồng fan của Quang Hùng MasterD phủ sóng các nền tảng. Đây là hiện tượng thường thấy ở những sự kiện âm nhạc quy mô lớn có sự góp mặt của Quang Hùng MasterD. Bởi lẽ, giọng ca sinh năm 1997 được một "đội quân" hùng hậu mang tên Muzik ủng hộ trên mọi đường đi nước bước.

Từ sau thành công ở game show Anh trai say hi và tiếp nối từ sức lan tỏa của các bản hit, tên tuổi Quang Hùng MasterD thăng tiến vượt bậc trong 2 năm. Anh là giọng ca tiêu biểu trong nhóm nghệ sĩ gen Z đang vươn mình để dẫn đầu cuộc chơi nhạc Việt. Sự hiện diện của Quang Hùng MasterD trong concert Thanh xuân sẽ là đại diện tiêu biểu cho một thế hệ Thanh niên mới dám nghĩ dám làm và tạo ra những sự đột phá.

Bên cạnh Quang Hùng MasterD, cơn sốt vé ở concert Thanh xuân đến từ nhiều cộng đồng fan hùng hậu khác, cùng Quang Hùng MasterD tạo thành đội hình nghệ sĩ đa màu sắc. Đó là Hòa Minzy, Buitruonglinh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Double2T, CONGB, Muộii, Hà Myo, Trần Ngọc Ánh và DJ/Producer Hoaprox.

Một bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc chuẩn bị diễn ra ở Trường đua F1 Mỹ Đình với những vocalist thực lực là Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Trần Ngọc Ánh và Lâm Phúc.

Tiếp theo là âm nhạc thịnh hành, màu sắc trẻ trung của Quang Hùng MasterD, Buitruonglinh, Hòa Minzy, CONGB, Double2T, Hà Myo.

Và sau cùng là set DJ bùng nổ cảm xúc của "Cậu bé vàng nhạc điện tử" Hoaprox.

Quang Hùng MasterD sẽ khuấy đảo sân khấu concert Thanh xuân

Tại sao Quang Hùng MasterD hot đến vậy?

Giọng ca sinh năm 1997 là nghệ sĩ thăng tiến nhanh bậc nhất thị trường trong vài năm gần đây. Game show Anh trai say hi là bước đệm hoàn hảo để đưa tên tuổi Quang Hùng MasterD phủ sóng mạng xã hội. Nhưng đó không phải là tất cả. Để có ngày hôm nay, Quang Hùng MasterD phải nỗ lực gần 10 năm, khẳng định vị thế từ "sân khấu" nhỏ nhất cho đến concert quy mô hàng chục nghìn khán giả.

Nhiều năm trước, Quang Hùng MasterD lần đầu nổi lên khi hát mashup các bản hit của Vpop. Anh và người bạn thân (Rum) tạo nên những bản mashup triệu view, được khán giả đón nhận vì ghép trôi chảy các bản hit lại với nhau và thể hiện bằng màu sắc khác. Cách Quang Hùng MasterD tạo ra những MV triệu view đầu tiên rất đơn giản - chỉ là ngồi trước ống kính và hát.

Quang Hùng MasterD tìm tới OnlyC và Lou Hoàng để có những bước chập chững đầu tiên ở thị trường nhạc Việt. Sau đó, nam ca sĩ bắt đầu xây dựng sự nghiệp cá nhân, cũng từng đi qua giai đoạn làm nhạc miệt mài và chờ đợi một bản hit xuất hiện. Chỉ một bản hit tỏa sáng thôi, ca sĩ sẽ đổi đời. Quang Hùng MasterD ấp ủ giấc mơ đó giống như bao ca sĩ trẻ khác đã và đang tìm đường nổi tiếng trên thị trường.

Thành công không đến sớm với Quang Hùng MasterD. Thay vào đó, cần có cả yếu tố may mắn và cái duyên trời cho để giọng ca gốc Huế nổi lên từ ca khúc Dễ đến dễ đi. Cái lạ ở Dễ đến dễ đi là sản phẩm này nổi tiếng nhờ một người ở Thái Lan lấy nhạc, ghép vào video và làm các động tác "viral" trên mạng.

Thế rồi, nghịch lý xảy ra với Quang Hùng MasterD khi anh chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam nhưng lại nổi đình đám tại Thái Lan.

Ở giai đoạn 2020 đến trước game show Anh trai say hi, lượng fan của Quang Hùng MasterD ở Thái Lan có lẽ còn nhiều hơn thị trường trong nước, biến anh thành trường hợp đặc biệt của nhạc Việt.

Quang Hùng MasterD có chất riêng trong âm nhạc. Anh pha trộn giữa Rn'B, Hip hop, tự sáng tác những ca khúc đánh mạnh vào yếu tố catchy (giai điệu bắt tai), chắc nhịp, giúp người nghe dễ nhớ và dễ hát theo. Sau này, âm nhạc của giọng ca sinh năm 1997 cũng phần nào lấy cảm hứng từ Thái Lan.

Chính sự đặc trưng đó làm nên thành công của Quang Hùng MasterD khi tên tuổi của anh đã nổi tiếng. Anh tự sáng tác, tự làm nhạc, tự thu âm và định hình màu sắc để phát huy tốt nhất sở trường. Ở Anh trai say hi, nam ca sĩ sáng tác nhạc trong các tiết mục nhóm. Khán giả dễ dàng nhận ra một điều, chỉ Quang Hùng MasterD mới hát ra đúng chất nhạc đó.

Điển hình như sân khấu Catch Me If You Can và Tình đầu quá chén, các nghệ sĩ còn lại cũng làm tốt trong vai trò của họ nhưng để thật sự ra chất và thuyết phục khán giả vẫn là Quang Hùng MasterD. Khi chất giọng của giọng ca gốc Huế cất lên, phần còn lại bị lu mờ. Chính những đồng đội của Quang Hùng MasterD phải công nhận điều đó.

Quang Hùng MasterD trung thành với con đường làm nên thành công của mình. Loạt bản hit của nam ca sĩ từ sau Anh trai say hi vẫn đi theo mô tuýp tương tự nhưng không nhàm chán. Vì đó là đặc trưng của nam ca sĩ, không bị trộn lẫn vào guồng quay của thị trường nhạc Việt. Sự nghiệp của Quang Hùng MasterD không điều tiếng, không tranh cãi.

Cứ thế, lượng khán giả tìm tới nam ca sĩ để ủng hộ ngày càng đông. Quang Hùng MasterD đi tới đâu, binh đoàn Muzik của anh nườm nượp ủng hộ tới đó. Điều này sẽ lại xuất hiện ở concert Thanh xuân - sự kiện đặc biệt do Báo Tiền Phong tổ chức.