Câu chuyện đặc biệt phía sau cuộc đối đầu giữa Haiti và Brazil ở World Cup 2026

TPO - Người Haiti luôn dành tình yêu cho bóng đá Brazil suốt nhiều thập kỷ. Nhưng tại World Cup 2026, lần đầu tiên họ phải san sẻ tình cảm đặc biệt này khi đội tuyển quê hương đối đầu với chính đội bóng thần tượng trong một cuộc chạm trán lịch sử.

CĐV Peguy Joseph mặc áo đội tuyển Haiti và cầm áo đấu của tuyển Brazil. Ảnh: AP

Người hâm mộ phải san sẻ tình yêu

Đội tuyển Haiti, biệt danh “Grenadiers”, nằm ở bảng C cùng Morocco, Scotland và đặc biệt là Brazil tại World Cup 2026. Ngày 19/6 tới, họ sẽ chạm trán Brazil, đội bóng từng là niềm tự hào và nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ người hâm mộ Haiti trong trận đấu diễn ra tại Philadelphia.

Peguy Joseph, một người Haiti đang sinh sống tại bang Florida (Mỹ), là hình ảnh tiêu biểu cho thứ tình cảm đặc biệt đó. Ông dành nhiều năm cổ vũ Brazil mỗi kỳ World Cup, nhưng lần này mọi thứ thay đổi.

Joseph đã mua vé đến sân để chứng kiến cuộc đối đầu giữa Brazil và đội tuyển quê hương. Lần đầu tiên trong đời, ông sẽ không cổ vũ Selecao ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Trận đấu diễn ra đúng ngày sinh nhật của tôi, ngày 19/6. Nếu Haiti thắng, tôi sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu Haiti thua, tôi cũng không buồn, bởi đối thủ là Brazil”, Joseph chia sẻ.

Câu chuyện của Joseph phản ánh tâm trạng chung của hàng triệu người Haiti trên khắp thế giới trước cuộc đối đầu được ví như “David gặp Goliath” giữa đội tuyển xếp hạng 84 thế giới và nhà vô địch World Cup năm lần Brazil.

Giấc mơ World Cup của một dân tộc kiên cường

Haiti trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1974 sau hành trình vượt khó bằng tinh thần chiến đấu kiên cường, vượt qua nhiều đối thủ được đánh giá cao hơn.

Trong bối cảnh bất ổn chính trị kéo dài khiến sân vận động quốc gia tại thủ đô Port-au-Prince không thể tổ chức các trận đấu, đội tuyển Haiti phải thi đấu các trận vòng loại trên sân trung lập tại Curaçao.

Trẻ em đá bóng nhựa tại khu phố Pétion-Ville ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP.

Thế nhưng, mọi khó khăn không thể dập tắt tình yêu bóng đá của người dân quốc đảo Caribe.

Người Haiti luôn tự hào về lịch sử dân tộc của mình: quốc gia cộng hòa đầu tiên do người da màu lãnh đạo trên thế giới và là nước độc lập thứ hai ở châu Mỹ. Giờ đây, họ có thêm một niềm tự hào mới được góp mặt ở sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.

“Chúng tôi đang đối đầu với một gã khổng lồ của bóng đá thế giới", bà Rachelle Leger, một lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Haiti tại Philadelphia, nhận định. “Nhưng chỉ riêng việc Haiti có mặt ở World Cup đã là điều đáng tự hào".

Brazil trong trái tim nhiều thế hệ người Haiti

Nhiều thế hệ người Haiti lớn lên cùng các thần tượng bóng đá Brazil như Romario, Ronaldo, Ronaldinho hay Neymar. Những gương mặt huyền thoại ấy xuất hiện trên xe buýt đầy màu sắc chạy khắp thủ đô Port-au-Prince. Mỗi khi Brazil thi đấu, những chiếc áo vàng lại phủ kín đường phố như thể đội tuyển quốc gia Haiti đang ra sân.

Nhưng tình yêu của người Haiti dành cho Brazil không chỉ bắt nguồn từ bóng đá. Họ cảm thấy sự đồng điệu bởi những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và hình ảnh những cầu thủ da màu đã làm nên bản sắc của bóng đá Brazil, từ Pele đến thế hệ ngày nay.

“Brazil giống như một quốc gia anh em của Haiti", CĐV Joel Jean-Baptiste nói. “Chúng tôi như nhìn thấy người thân của mình làm được những điều vĩ đại trên sân cỏ và tin rằng một ngày nào đó người Haiti cũng có thể làm được điều tương tự".

Jean-Baptiste sinh ra ở New York nhưng chuyển về Haiti sống khi còn nhỏ. Ông trở lại Mỹ cách đây ba thập kỷ và vẫn luôn cổ vũ Brazil, thường xuyên mặc áo vàng của Selecao.

Một quầy hàng vỉa hè bán cờ và áo đấu bóng đá ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: AP.

Khi biết Haiti sẽ đối đầu Brazil tại World Cup 2026, ông lập tức hủy chuyến du lịch gia đình tới châu Âu để mua vé xem trận đấu. “Với chúng tôi và với mọi đứa trẻ Haiti, Brazil luôn là số một", ông nói. “Được gặp họ ở World Cup từng là giấc mơ. Và giờ đây giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Toàn bộ người Haiti đều háo hức chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong mùa hè này".

Tình cảm của người Haiti dành cho Brazil càng trở nên sâu sắc hơn khi vào năm 2004, Brazil dẫn đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Haiti.

Khi đó, Selecao tới Port-au-Prince đá trận giao hữu mang thông điệp hòa bình, thu hút hàng nghìn người dân đổ ra đường chào đón Ronaldo, Roberto Carlos và các ngôi sao Brazil.

Dù Brazil thắng 6-0, người Haiti vẫn vẫy cờ Brazil và ăn mừng như một ngày hội lớn.

Điều kỳ diệu luôn tồn tại trong bóng đá

Với nhiều người Haiti, trận đấu sắp tới không phải là cuộc đối đầu mang tính cạnh tranh mà là khoảnh khắc lịch sử. Họ sẽ cổ vũ Haiti bằng tất cả niềm tự hào dân tộc, nhưng vẫn dành sự tôn trọng và tình cảm đặc biệt cho Brazil.

“Chúng tôi không xem đây là sự đối đầu", bà Rachelle Leger nói. “Đây là một khoảnh khắc đặc biệt. Chúng tôi tận hưởng nó và tự hào khi thấy Haiti đứng trên cùng sân khấu với đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup".

Brazil được đánh giá cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, theo ông Kirk Bowman, giáo sư tại Viện Công nghệ Georgia, đồng thời là tác giả một cuốn sách về quá trình toàn cầu hóa của bóng đá, cho biết sức: hấp dẫn lớn nhất của môn thể thao này chính là những điều không tưởng lại vẫn có thể xảy ra.

Ông nhắc lại một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất lịch sử ở World Cup 1950. Khi đó, đội tuyển Mỹ gồm nhiều cầu thủ bán chuyên như công nhân nhà máy, nhân viên bưu điện hay tài xế xe tải bất ngờ đánh bại tuyển Anh hùng mạnh với tỷ số 1-0.

Điều đặc biệt là người ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu lịch sử ấy lại là Joe Gaetjens, một người Haiti làm nghề rửa bát và thi đấu với mức thù lao ít ỏi tại New York.

Gaetjens sau này trở thành biểu tượng bất tử của bóng đá Haiti, minh chứng rằng một người Haiti hoàn toàn có thể tạo nên điều kỳ diệu trên sân khấu lớn nhất thế giới.

“Haiti hoàn toàn có thể tin vào một phép màu nữa", Bowman nhận định. “Bởi một người Haiti đã từng làm được điều đó rồi".

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