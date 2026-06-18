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VÕ LÂM TÚC CẦU KÝ

Truyền kỳ tiếp tục, Mễ Xích trổ oai

GIA CÁT LẠNG

TP - Khi mọi thứ trở lại bình ổn, chỉ thấy Mễ Xích uy nghi đứng đó, chính khí lầm lẫm, thực là bậc cao nhân đắc đạo, trác tuyệt bất phàm, khí thế nuốt sao Ngưu, trùm sao Đẩu.

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Bốn năm trước tại Ca Tháp Nhĩ (Qatar), Mễ Xích (Messi) dẫn dắt Á Căn Đình (Argentina) đoạt lấy bảo vật chí tôn, lưu lại một đoạn giai thoại được người đời truyền tụng mãi. Thời gian thấm thoắt, khi đại hội tranh bá Bắc Mỹ khai màn, không ít người cho rằng vị lão nhân ấy đã bước sang bên kia sườn dốc của võ đạo, khó lòng tái hiện phong quang năm nào.

Thế nhưng trận chiến với A Nhĩ Cập Lợi Á (Algeria) đã chứng minh một điều, có những truyền kỳ chưa bao giờ thực sự kết thúc. Vừa giao thủ, Mễ Xích đã khiến cả chiến trường chấn động. Như thường lệ, y không vội xuất chiêu mà chậm rãi quan sát trận thế. Bất chấp các cao thủ A Nhĩ Cập Lợi Á lập tức hợp vây tựa như thiên la địa võng, y đạp kình tiến lên, hữu thủ phóng ra một chiêu uy lực cực lớn. Đạo kình lực vô hình ấy bỗng hóa cuồng phong, từ dưới thốc lên, mạnh bạo vô cùng.

Quần hùng lặng đi trong chớp mắt rồi bùng nổ như sấm dậy. Nhưng y vẫn chưa dừng lại. Á Căn Đình triển khai một đợt công kích như nước chảy mây trôi và vẫn là Mễ Xích theo làn vân vụ tiến lên, thân ảnh phiêu hốt quỷ dị hoàn toàn không theo sách vở nào, liên tiếp bắn ra những đạo chưởng pháp sáng lòa. Đám người A Nhĩ Cập Lợi Á thảy đều chấn động, chỉ cảm thấy luồng đại lực nghiêng trời lệch đất ào tới, xô tất cả ngã rạp cả xuống.

Trong khoảnh khắc, tất cả hiểu rằng đó không còn là võ công, mà là cảnh giới cao nhất của một đại cao thủ đã nhìn thấu mọi biến hóa trên chiến trường. Tuy tuổi đã cao nhưng Mễ Xích một thân thuật pháp quỷ dị, mỗi hành động đều vượt ngoài tưởng tượng của người ta, trăm ngàn biến hóa không biết đâu mà lường.

Rồi khi địch nhân còn chưa hoàn hồn, Mễ Xích lại phóng ra luồng thanh quang, vẽ nên một đường cong hoàn mỹ tựa trăng lưỡi liềm giữa đêm tối. Kèm theo đó là những tiếng nổ long trời lở đất, khí kình vô hình dồn dập khiến đất đá hỗn tạp bay loạn tứ phía, bao trùm thiên địa, thanh thế vô lường.

Khi mọi thứ trở lại bình ổn, chỉ thấy Mễ Xích uy nghi đứng đó, chính khí lầm lẫm, thực là bậc cao nhân đắc đạo, trác tuyệt bất phàm, khí thế nuốt sao Ngưu, trùm sao Đẩu.

Người trong giang hồ thường nói, anh hùng rồi cũng phải già. Nhưng hôm nay tại Bắc Mỹ, Mễ Xích đã chứng minh một điều khác. Tuyệt thế vẫn là tuyệt thế, truyền kỳ vẫn là truyền kỳ. Với màn tam độ phá môn, vị minh chủ đã gửi tới toàn bộ võ lâm một thông điệp rõ ràng: Á Căn Đình đến đây để bảo vệ vương tọa, giữ chắc bảo vật chí tôn.

Còn Mễ Xích, khi tiếng chuông trên lôi đài vang lên, y khẽ ngẩng đầu, nhìn thẳng ra phía trước. Ánh dương quang chiếu loá, chẳng ai nhìn rõ xúc cảm của y ra sao, chỉ thấy y hét lên một tiếng, hào quang tán phát, rực rỡ huy hoàng…

GIA CÁT LẠNG
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