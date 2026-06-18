Bóng đá Malaysia xảy ra biến cố lớn: HLV trưởng đội tuyển chia tay, HLV đội U23 cũng từ chức

TPO - Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa chính thức thông báo chấm dứt hợp tác với HLV trưởng của đội tuyển quốc gia, Peter Cklamovski. Như vậy, nhà cầm quân người Australia ra đi không kèn không trống, để lại nhiều tranh cãi với bê bối nhập tịch bị phanh phui.

Quyết định này được đưa ra sau chuỗi thành tích bết bát và những màn trình diễn nhạt nhòa của đội bóng mang biệt danh Hổ Malaya tại các đấu trường quốc tế gần đây, đặc biệt là chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Tại đó, Malaysia đã thắng Việt Nam 4-0 nhưng họ có được kết quả trên nhờ sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Đến trận gặp Việt Nam tại lượt về, thầy trò Peter Cklamovski đã thể hiện gương mặt yếu đuối toàn diện, bị dồn ép hoàn toàn và thua 1-3. Sau trận đấu, nhiều chuyên gia bóng đá Malaysia cũng bày tỏ mong muốn Peter Cklamovski rời ghế vì họ cho rằng vị HLV này không còn phù hợp với bóng đá nước nhà.

"Có cầu thủ hay thì thể hiện tốt, còn không thì thất bại. Điều đó cho thấy Cklamovski không phải là HLV giỏi. Trình độ của một HLV phải thể hiện ở khả năng nâng tầm tập thể, không chỉ dựa vào lực lượng sẵn có. Vì thế, tôi không nghĩ ông ta ở lại đội tuyển Malaysia làm gì", chuyên gia bóng đá Zulakbal Karim nói.

Bóng đá Malaysia thời Cklamovski vướng vào tranh cãi dùng cầu thủ nhập tịch gian lận

Và trong thời gian World Cup 2026 đang diễn ra, Peter Cklamovski đã lẳng lặng thông báo rời ghế. Ông nhắn gửi: "Bóng đá Malaysia có tiềm năng đáng kinh ngạc. Niềm đam mê của người hâm mộ, tài năng của cầu thủ và tình yêu dành cho bóng đá là những điều phải được duy trì. Tôi hy vọng bóng đá Malaysia tiếp tục phát triển”. Đây được xem là một cái kết đầy nuối tiếc cho vị chiến lược gia từng nhận được vô vàn kỳ vọng từ người hâm mộ xứ sở cọ dầu trong ngày đầu nhậm chức thay thế Kim Pan-gon.

Theo những thông tin được truyền thông Malaysia tiết lộ, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến việc FAM quyết định chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là do chính sách của ban lãnh đạo mới. Đó là lý do ê kíp từ giám đốc đội tuyển Malaysia, Rob Friend đến HLV tuyển U23 Nafuzi Zain và HLV thủ môn Yazid Yassin cũng đồng loạt bay ghế.

Hiện tại, bóng đá Malaysia đang phải đối mặt với một ngã rẽ vô cùng quan trọng. FAM sẽ phải lập tức bắt tay vào quá trình tìm kiếm một tân thuyền trưởng đủ tâm và đủ tầm để ngồi vào chiếc ghế nóng. Người kế nhiệm chắc chắn sẽ phải gánh vác một áp lực khổng lồ: từ việc xốc lại tinh thần rệu rã của các tuyển thủ, định hình lại phong cách chơi bóng, cho đến việc lấy lại niềm tin đã đánh mất từ hàng triệu CĐV.