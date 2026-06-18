Những màn 'chào sân’ gây chấn động World Cup

TPO - Khép lại lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2026, Cape Verde trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách những đội tuyển lần đầu dự World Cup nhưng ngay lập tức tạo nên dấu ấn đặc biệt.

Cape Verde đã viết nên một trang sử mới tại FIFA World Cup khi trở thành tân binh mới nhất tạo tiếng vang ngay trong lần đầu xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bằng trận hòa 0-0 trước đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ở lượt trận mở màn bảng H, đại diện châu Phi đã hoàn thành mục tiêu mà HLV Bubista đặt ra trước giải: "Tôi muốn cả thế giới biết đến đất nước và đội tuyển của chúng tôi".

Và những gì thế giới chứng kiến là một tập thể thi đấu đầy tổ chức, kỷ luật, kiên cường và bản lĩnh. Thủ môn Vozinha, trung vệ Pico Lopes cùng các đồng đội đã đứng vững trước sức ép khổng lồ từ La Roja để giành điểm số lịch sử.

Sau khi lượt trận đầu tiên World Cup 2026 khép lại, FIFA đã điểm lại những màn ra mắt đáng nhớ nhất của các tân binh World Cup trong lịch sử.

Argentina 1-1 Iceland ở World Cup 2018 (Nga)

Iceland không thể vượt qua vòng bảng, nhưng họ vẫn mang đến một trong những câu chuyện đáng nhớ nhất World Cup 2018 ở Nga.

Đối đầu Argentina – đội á quân World Cup 2014 – ở trận ra quân, đại diện Bắc Âu bị Sergio Aguero chọc thủng lưới từ sớm. Tuy nhiên, Alfred Finnbogason nhanh chóng gỡ hòa 1-1.

Điểm nhấn lớn nhất đến trong hiệp hai khi thủ môn Hannes Halldorsson cản phá thành công quả phạt đền của Lionel Messi, giúp Iceland giữ lại trận hòa 1-1 lịch sử.

Kết quả đó giúp Iceland trở thành quốc gia có dân số nhỏ nhất từng giành điểm tại World Cup.

Slovakia 3-2 Italy ở World Cup 2010 (Nam Phi)

Trong màu áo Tiệp Khắc trước đây, các cầu thủ Slovakia từng góp mặt ở những trận chung kết World Cup, trong đó có thất bại trước Italy năm 1934.

Nhưng tại World Cup 2010, Slovakia lần đầu tham dự giải đấu với tư cách một quốc gia độc lập và lập tức tạo nên cơn địa chấn.

Cần chiến thắng ở lượt cuối vòng bảng để giành vé đi tiếp, Slovakia bất ngờ đánh bại nhà đương kim vô địch Italy 3-2.

Roberto Vittek lập cú đúp, còn Kamil Kopunek ghi bàn thắng còn lại trong chiến thắng lịch sử tại sân Ellis Park.

Pháp 0-1 Senegal ở World Cup 2002 (Hàn Quốc - Nhật Bản)

Trận đấu đầu tiên trong lịch sử World Cup của Senegal cũng chính là trận khai mạc giải đấu năm 2002.

Đối thủ của họ là Pháp, nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu khi đó, đồng thời cũng là quốc gia có mối liên hệ lịch sử sâu sắc với Senegal.

Điều xảy ra sau đó đã đi vào lịch sử. Papa Bouba Diop ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Senegal giành chiến thắng 1-0 gây chấn động thế giới.

Đội bóng của HLV Bruno Metsu sau đó còn đánh bại Thụy Điển bằng bàn thắng vàng ở vòng 1/8 trước khi dừng bước tại tứ kết trước Thổ Nhĩ Kỳ.

CHDCND Triều Tiên 1-0 Italy ở World Cup 1966 (Anh)

Năm 1966, CHDCND Triều Tiên tạo ra một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử World Cup.

Sau trận hòa Chile ở phút 88 nhờ bàn thắng của Pak Seung-Zin, đại diện châu Á bước vào cuộc đối đầu với Italy trong thế không còn gì để mất.

Pak Doo-Ik trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất giúp Triều Tiên đánh bại Italy 1-0.

Đội bóng châu Á sau đó tiếp tục gây sốc khi dẫn Bồ Đào Nha tới 3-0 ở tứ kết trước khi huyền thoại Eusebio đưa đội bóng châu Âu ngược dòng thắng 5-3 trong một trận đấu kinh điển.

Tây Ban Nha 0-0 Cape Verde ở World Cup 2026 (Mỹ - Canada - Mexico)

Lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, Cape Verde ngay lập tức cho thấy họ không đến Bắc Mỹ chỉ để học hỏi và trải nghiệm.

Đối đầu Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu và là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Cape Verde vẫn kiên cường đứng vững.

Dưới sự chỉ huy của thủ môn kỳ cựu Vozinha cùng hàng phòng ngự chắc chắn, đội bóng đến từ quần đảo nhỏ ngoài khơi Tây Phi đã cầm chân La Roja 0-0, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất sau lượt trận đầu tiên World Cup 2026.

Kết quả này giúp Cape Verde gia nhập danh sách những tân binh World Cup từng khiến cả thế giới phải nhắc đến tên mình ngay trong lần đầu xuất hiện, bên cạnh Iceland, Slovakia, Senegal hay Triều Tiên.