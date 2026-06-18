Nhận định Canada vs Qatar, 5h00 ngày 19/6: Kẻ 'tám lạng', người 'nửa cân'

TPO - Nhận định bóng đá Canada vs Qatar, bảng B World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Canada và Qatar cùng có 1 điểm sau lượt trận mở màn. Màn so tài tại BC Place sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của hai đội trong bảng đấu đang có sự cân bằng lớn.

Nhận định trước trận Canada vs Qatar

Canada bước vào lượt trận thứ hai với áp lực lớn phải thắng để tạo đà thuận lợi cho cuộc cạnh tranh ở bảng đấu. Đội bóng của HLV Jesse Marsch vừa giành điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup sau trận hòa 1-1 trước Bosnia & Herzegovina. Tuy nhiên, màn trình diễn tại Toronto chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng của CĐV.

Canada gặp nhiều vấn đề ở 1/3 cuối sân trong trận ra quân. Các cầu thủ chủ nhà xử lý thiếu chính xác ở những pha bóng quyết định và phải nhờ đến bàn gỡ của Cyle Larin sau khi anh vào sân từ ghế dự bị. Trận đấu với Qatar vì thế trở thành cơ hội để Canada tìm chiến thắng đầu tiên tại World Cup.

Phía bên kia chiến tuyến, Qatar cũng có điểm số đầu tiên tại World Cup sau trận hòa 1-1 trước Thụy Sĩ. Đội bóng Tây Á bị ép sân trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn giữ hy vọng đến cuối trận và có bàn gỡ ở phút bù giờ. Thủ môn Mahmoud Abunada góp công lớn cho trận hòa của Qatar khi cản phá 9 cú dứt điểm trúng đích của đối thủ.

Dù vậy, Qatar vẫn chưa thắng trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đội bóng của HLV Julen Lopetegui ghi không quá một bàn ở cả 7 trận này. Đại diện châu Á cần cải thiện khả năng tấn công nếu muốn tạo bất ngờ trước Canada tại Vancouver.

Trận đấu tại BC Place cũng mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều cầu thủ Canada, bởi đây là sân nhà của CLB Vancouver Whitecaps. Alphonso Davies, Maxime Crepeau, Ali Ahmed, Niko Sigur, Richie Laryea, Derek Cornelius và Jayden Nelson đều từng khoác áo đội bóng này ở cấp độ trẻ hoặc đội một. Sự quen thuộc với mặt sân nhân tạo có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc thuận lợi hơn.

Siêu máy tính của Opta dự đoán Canada nắm 72,9% chiến thắng ở trận này. Tỷ lệ thắng của Qatar là 10,6%. Trên BXH FIFA, Canada đang đứng thứ 32, cao hơn Qatar 24 bậc.

Tỷ lệ dự đoán chiến thắng nghiêng về Canada.

Phong độ, lịch sử đối đầu Canada vs Qatar

Canada đang duy trì chuỗi 6 trận bất bại trên mọi đấu trường, trong đó có trận hòa Bosnia & Herzegovina ở lượt mở màn World Cup 2026. Trên sân nhà, đội bóng Bắc Mỹ cũng chưa thua trong 9 trận gần nhất.

Qatar chưa thắng trong 7 trận gần đây. Đội bóng Tây Á hòa Thụy Sĩ ở trận ra quân, nhưng trước đó lần lượt không thắng trước El Salvador, CH Ireland, Tunisia và Syria.

Hai đội mới gặp nhau một lần trong quá khứ. Tháng 9/2022, Canada đánh bại Qatar 2-0 trong trận giao hữu tại Áo. Cyle Larin và Jonathan David ghi bàn ngay trong hiệp một cho đội bóng Bắc Mỹ.

Thông tin lực lượng Canada vs Qatar

Canada vẫn chờ tình trạng của Alphonso Davies trước trận đấu tại Vancouver. Hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich vắng mặt ở trận ra quân vì chấn thương gân kheo. Moise Bombito cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân do vấn đề ở xương chày trái.

HLV Jesse Marsch nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Jonathan David và Cyle Larin trên hàng công. Larin vừa ghi bàn gỡ hòa trước Bosnia & Herzegovina, trong khi David vẫn là chân sút số một lịch sử đội tuyển Canada. Stephen Eustaquio và Ismael Kone giữ vai trò trung tâm ở tuyến giữa.

Qatar không ghi nhận án treo giò trước lượt trận thứ hai. Pedro Miguel vừa cán mốc 100 trận cho đội tuyển sau trận gặp Thụy Sĩ. Almoez Ali có thể vượt Sebastian Soria để vươn lên thứ 7 trong danh sách cầu thủ khoác áo Qatar nhiều nhất nếu ra sân trước Canada.

Akram Afif tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hàng công của Qatar. Cầu thủ hay nhất Asian Cup 2023 vẫn đang tìm bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Trong khung gỗ, Mahmoud Abunada nhiều khả năng tiếp tục bắt chính sau màn trình diễn ấn tượng trước Thụy Sĩ.

Đội hình dự kiến 2 CLB.