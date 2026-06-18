Nhận định Cộng hòa Séc vs Nam Phi, 23h00 ngày 18/6: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Cộng hòa Séc vs Nam Phi, World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cả hai đội bước vào trận đấu này với một mệnh lệnh duy nhất: Phải thắng. Sau thất bại bẽ bàng ở lượt trận mở màn, kẻ thua cuộc trận này gần như chắc chắn sẽ phải sớm xách va-li về nước.

Thể thức mở rộng lên 48 đội tại World Cup 2026 cho phép các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên, tình cảnh hiện tại của cả Cộng hòa Séc lẫn Nam Phi đều đang như "ngàn cân treo sợi tóc" khi họ chưa có bất kỳ điểm số nào.

Với Cộng hòa Séc, sự trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh sau 20 năm chờ đợi (kể từ năm 2006) đã không mang lại niềm vui trọn vẹn. Trong trận ra quân chạm trán Hàn Quốc, đại diện châu Âu đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của đội trưởng Ladislav Krejci. Thế nhưng, hàng thủ của họ đã không thể đứng vững trước lối chơi kiểm soát bóng linh hoạt bên phía đại diện châu Á, để rồi bị lội ngược dòng và nhận thất bại 1-2 bởi một bàn thua ở 10 phút cuối trận.

Dù vừa trắng tay ở trận ra quân, không thể phủ nhận Cộng hòa Séc vẫn là đội bóng sở hữu sức mạnh được đánh giá cao hơn. Trước trận thua Hàn Quốc, thầy trò HLV Miroslav Koubek đã sở hữu chuỗi phong độ cực cao với 4 chiến thắng liên tiếp trước Kosovo, Guatemala, Đan Mạch và CH Ireland. Nhìn xa ra thì trong 7 trận gần nhất, họ đã thắng tới 6 trận.

Vũ khí đáng sợ nhất của đội bóng xứ pha lê chính là một hàng công đang vào phom. Họ đã ghi tới 10 bàn trong 5 trận đấu quốc tế gần nhất (trung bình 2 bàn/trận). Mũi nhọn chủ lực Patrik Schick đang đạt điểm rơi phong độ tuyệt vời với 8 bàn thắng trong 10 lần ra sân gần nhất ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Dù thi đấu mờ nhạt trước Hàn Quốc, song Schick vẫn là cái tên sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm của đối thủ. Bên cạnh đó, tiền vệ cao kều Tomas Soucek với khả năng không chiến dũng mãnh sẽ là mối đe dọa thường trực đối với khung thành Nam Phi trong các tình huống cố định.

Tuy nhiên, hàng thủ của CH Séc lại là một điểm yếu chí mạng. Họ đã để lọt lưới 8 bàn trong 5 trận gần nhất, và các trận đấu này đều chứng kiến kịch bản "cả hai đội cùng ghi bàn". Hàng thủ đội tuyển châu Âu hiểu rằng, nếu không chấn chỉnh lại hệ thống phòng ngự, họ hoàn toàn có thể bị các tiền đạo Nam Phi khai thác.

Nam Phi vốn yếu hơn lại mất trụ cột vì án treo giò

Trong khi đó, tình hình của Nam Phi bi đát hơn nhiều. Trong ngày chạm trán đồng chủ nhà Mexico tại thánh địa Azteca dưới sự cổ vũ của hàng vạn khán giả đối phương, Bafana Bafana đã trải qua một cơn ác mộng thực sự. Lối chơi rời rạc, sai lầm phòng ngự và sự thiếu kỷ luật đã khiến họ phải trả giá đắt.

Nam Phi không chỉ để thua 0-2 mà còn mất 2 cầu thủ quan trọng là Sphephelo Sithole và Themba Zwane vì thẻ đỏ. Màn trình diễn yếu kém này đã khiến HLV Hugo Broos và các học trò hứng chịu cơn bão chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ quê nhà.

Thực ra, trận thua vừa qua chỉ là giọt nước tràn ly vì trước đó, Nam Phi đã thi đấu tệ. Bafana Bafana đang chìm trong một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Đội bóng này chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong 8 trận quốc tế gần nhất (hòa 3, thua 4). Đến cả Nicaragua, đội tuyển xếp 131 thế giới, kém đội tuyển Việt Nam rất nhiều nhưng Nam Phi vẫn chỉ có được trận hòa 0-0.

Vừa gặp khó về phong độ, HLV Hugo Broos vừa phải đối mặt với bài toán cực kỳ nan giải. Việc thiếu vắng hai trụ cột ở tuyến giữa do án treo giò buộc ông phải thay đổi sơ đồ 5 hậu vệ - vốn đã bị phá sản trước Mexico. Nhưng phương án thay thế nào với Nam Phi thực sự là một vấn đề.



Sức ép từ sự kỳ vọng sau những thành công của các đại diện châu Phi khác (như Morocco hay Bờ Biển Ngà) càng đè nặng lên vai các cầu thủ Nam Phi. Trước trận, tiền vệ Thapelo Maseko đã phải lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết và hứa hẹn cả đội sẽ "đá bằng cả trái tim" để xoa dịu dư luận. Nhưng liệu lời kêu gọi ấy có trở thành động lực để tuyển Nam Phi khởi sắc trong trận đấu đêm nay?