Mặt sân World Cup lại gây tranh cãi

TPO - Dù đội tuyển Pháp khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 3-1 trước Senegal, tiền vệ Adrien Rabiot vẫn để lại một lời cảnh báo đáng chú ý khi cho rằng mặt sân tại MetLife Stadium có cảm giác “giống sân cỏ nhân tạo” hơn là sân cỏ tự nhiên.

Sau trận mở màn bảng I World Cup 2026 diễn ra tại New Jersey rạng sáng 17/6, Adrien Rabiot đã công khai chỉ trích chất lượng mặt sân của MetLife Stadium, địa điểm sẽ đăng cai trận chung kết vào ngày 19/7.

Rabiot phản đối trọng tài sau một tình huống tranh chấp ở trận thắng Senegal tại sân MetLife.

Tiền vệ 31 tuổi đá trọn vẹn 90 phút và có một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của đội tuyển Pháp trước Senegal. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về màn trình diễn trên sân, cầu thủ này hướng thêm sự chú ý tới điều kiện sân bãi.

“Mặt sân ấy, tôi thậm chí không biết có nên gọi là sân bóng hay không. Nó mang cảm giác giống một mặt sân nhân tạo hơn, khá cứng và thô ráp”, Rabiot chia sẻ với báo giới sau trận đấu.

Những nhận xét của ngôi sao người Pháp không phải trường hợp cá biệt. Trước đó, tiền đạo Vinicius Junior của Brazil cũng bày tỏ sự không hài lòng với mặt sân tại cùng địa điểm sau trận hòa 1-1 với Morocco.

Theo tuyển thủ Brazil, thời tiết nóng khiến mặt sân khô rất nhanh trong hiệp hai, làm giảm đáng kể tốc độ luân chuyển bóng và ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn. “Trận đấu trở nên rất chậm và chúng tôi không thể triển khai lối chơi theo nhịp độ mong muốn”, Vinicius cho biết.

MetLife Stadium, hay còn được FIFA gọi là New York New Jersey Stadium trong thời gian diễn ra World Cup 2026, vốn là sân nhà của hai đội bóng bầu dục New York Giants và New York Jets. Địa điểm này sử dụng mặt cỏ nhân tạo trong các mùa giải NFL, trước khi được lắp đặt mặt cỏ tự nhiên tạm thời để phục vụ World Cup 2026.

Tuy nhiên, những lời phàn nàn từ các cầu thủ cho thấy quá trình chuyển đổi chưa mang lại sự hài lòng tuyệt đối. Đây cũng là vấn đề được giới chuyên môn theo dõi sát sao bởi một số sân đấu tại Mỹ vốn không được xây dựng dành riêng cho bóng đá.

Theo ban tổ chức, có tổng cộng 8 mặt sân cỏ tự nhiên tạm thời được lắp đặt tại 16 địa điểm đăng cai World Cup 2026. Trong thời gian tới, MetLife Stadium sẽ tiếp tục tổ chức nhiều trận đấu quan trọng, trong đó có cuộc đối đầu giữa Senegal và Na Uy vào ngày 22/6, trận Anh gặp Panama ngày 27/6 và đặc biệt là trận chung kết của giải đấu.