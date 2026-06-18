Harry lập cú đúp, Anh thắng đậm Croatia

TPO - Tiền đạo Harry Kane ghi 2 bàn khi Anh đánh bại Croatia 4-2 ở trận ra quân bảng L, World Cup 2026.

time Hết giờ! Anh 4-2 Croatia ĐT Anh đã có 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân. Đây là một chiến thắng xứng đáng của thầy trò HLV Tuchel trước đối thủ khó chịu Croatia. report Không vào! Phút 90+5: Một cơ hội tuyệt vời để Croatia ghi bàn rút ngắn tỷ số, nhưng cú sút ở cự ly gần của Gvardiol đã bị Kane chặn đứng. report Có 6 phút bù giờ Phút 90+1: Anh đang rất gần chiến thắng đầu tiên ở World Cup 2026. goal Tỷ số là 4-2 Phút 85: Rashford đã ghi bàn thứ 4 cho tuyển Anh, ngay vào thời điểm Croatia đang gia tăng sức ép. Cầu thủ thuộc biên chế MU nhận bóng bên cánh trái và sau một nhịp xử lý, nhẹ nhàng cứa lòng vào góc xa. report Cơ hội cho Spence Phút 82: Ngay khi vào sân, Spence đã có cơ hội ghi bàn khi băng xuống rất nhanh nhận cú tỉa bóng đẹp mắt từ đồng đội. Tuy nhiên thủ môn Livakovic đã kịp thời băng ra. substitution Bellingham rời sân Phút 80: Djed Spence vào thay thế Bellingham, tác giả bàn thắng thứ ba. report Pickford cứu thua Phút 75: Hàng phòng ngự bất ổn của Anh mang tới cơ hội dứt điểm cho Pasalic, nhưng thủ thành Pickford đã cản phá xuất sắc. Không lâu sau, anh cũng bắt gọn cú sút của Matanovic. substitution Tuyển Anh thay liền 3 người Phút 71: Thomas Tuchel quyết định đưa Bukayo Saka vào thay Noni Madueke. Anthony Gordon và Declan Rice cũng ra nghỉ. Morgan Rogers và Rashford thay thế. report Tuyển Anh đã chậm lại Phút 64: Tuyển Anh đang chậm lại và trận đấu diễn ra với nhịp độ vừa phải. Để tránh những rủi ro lặp lại, họ nên ghi thêm bàn thắng. substitution Modric rời sân Phút 58: Lão tướng Modric được rút khỏi sân và Kovacic thay thế. report Tam sư lột xác Phút 57: Tuyển Anh đang có cách tiếp cận khác hẳn hiệp một, nhanh hơn và duy trì cường độ cao một cách liên tục. Chỉ trong khoảng 10 phút đầu hiệp hai họ đã tung ra 9 pha dứt điểm, và 8 trong số đó trúng đích. report Không vào!!!! Phút 56: Anh lại kiếm được phạt góc và O'Reilly băng vào dũng mãnh, nhưng Livakovic đã cứu thua. Sau đó đến lượt Gordon đánh đầu bồi và thủ môn của Croatia tiếp tục cản phá thành công. report Tam sư tấn công dồn dập Phút 52: Declan Rice tung ra cú sút khiến thủ môn Livakovic vất vả cản phá. Sau đó là 2 quả đá phạt góc nhưng Croatia đã hóa giải ổn thỏa. report Suýt chút nữa có bàn thắng cho tuyển Anh Phút 49: Từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái, O'Reilly bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. goal Bellingam nâng tỷ số lên 3-2 Phút 47: Bellingham tăng tốc bên cánh phải để nhận bóng, sau đó di chuyển vào vòng cấm và dứt điểm chéo góc đưa tuyển Anh tái lập thế dẫn trước. time Hiệp hai bắt đầu Phút 46: Trong hiệp một, Croatia cho thấy họ nguy hiểm đến thế nào, trong khi tuyển Anh lại phòng ngự cẩu thả và thiếu tổ chức. Hãy chờ xem những diễn biến hứa hẹn trong hiệp hai. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ sau khi tạo nên 45 phút đầu tiên có tới 4 bàn thắng cũng những diễn biến đầy hấp dẫn. goal Croatia lại gỡ hòa Phút 45+5: Perisic thoát xuống - và không việt vị - sau đó nhả bóng lại để Musa dứt điểm cận thành, mang về bàn gỡ hòa cho Croatia. report Không được! Phút 45+4: Croatia tỏ ra khá nguy hiểm với các cú sút xa. Vẫn từ hướng phát triển bên cánh trái, bóng đến chân Pasalic nhưng lần này bóng đi chệch cột dọc. report Tuyển Anh đá phạt Phút 45+1: Anh được hưởng quả đá phạt sau khi Bellingham bị Pasalic phạm lỗi. Khoảng cách tầm 36m và Recce James là người sút bóng nhưng không qua vượt qua hàng rào. goal Cú đúp cho Harry Kane Phút 42: Từ quả phạt góc bên cánh phải, Kane thực hiện cú đánh đầu mạnh mẽ và giúp Anh vượt lên một lần nữa. report Thống kê đáng chú ý Cú sút của Baturina đạt tốc độ 120 km/h, bay qua Rice và khiến Pickford bó tay. goal Tỷ số là 1-1 Phút 34: Croatia gây bất ngờ với bàn gỡ của Baturina. Bóng được đẩy xuống phía trái, sau đó Sucic trả ngược và Baturina thực hiện cú sút quyết đoán. report Khó khăn của Tam sư Phút 30: Nếu có điều gì đó chưa ổn ở cách vận hành của tuyển Anh thì chính là khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới. Họ khá khó khăn để di chuyển bóng lên phía trước khi Croatia pressing tầm cao. report Kane mắc sai lầm Phút 28: Kane làm mất bóng ngay trung lộ, mang tới cơ hội tập kích cho Croatia. Rất may, anh và các đồng đội đã kịp sửa sai. report Khởi đầu tốt cho tuyển Anh Phút 25: Tam sư đã có nửa đầu hiệp một sống động và ghi 1 bàn thắng từ 5 cú dứt điểm tạo ra. report Không được! Phút 20: Kane thực hiện đường chuyền xuất sắc cho Jude Bellingham, người dốc bóng bên cánh trái. Tuy nhiên ngôi sao của Real bị kèm quá chặt và không thể tung ra cú dứt điểm. report Thống kê đáng chú ý Harry Kane hiện đã có 9 bàn thắng cho đội tuyển Anh tại World Cup và chỉ còn kém kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker đúng 1 bàn. goal 1-0 cho tuyển Anh Phút 11: May cho Kane và tuyển Anh. Trọng tài cho thực hiện lại quả phạt đền vì Gvardiol đã di chuyển sớm vào vòng cấm, đồng thời Livakovic cũng vượt lên trên vạch vôi trước khi Kane sút bóng. Kane quyết định vẫn sút vào góc phải khung thành, ngược với hướng bay của Livakovic. 1-0 cho tuyển Anh. report Không vào!!!! Phút 10: Thật khó tin nhưng Kane, chuyên gia đá phạt đền, lại dứt điểm hỏng ăn. Thủ môn Livakovic đã đổ người đúng hướng. penalty Phạt đền cho tuyển Anh Phút 9: Luka Modric được xác định phạm lỗi với Madueke và trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. report Harry Kane dứt điểm Phút 8: Pha tấn công từ cánh phải đã mang tới cơ hội xoay người dứt điểm cho Harry Kane. Tuy nhiên bóng chạm người cầu thủ Croatia đi ra ngoài đường biên ngang. report Cơ hội cho Croatia Phút 3: Croatia kiếm được quả phạt góc đầu tiên, và Sutalo đã tạo nên cú sút đầu tiên của trận đấu nhưng bóng đi chệch mục tiêu khá xa. report Trận đấu bắt đầu Phút 1: Trọng tài Clément Turpin đã nổi hồi còi đầu tiên tại Dallas Stadium, chính thức bắt đầu trận đấu tại bảng L giữa Anh và Croatia. Anh là đội giao bóng. ​ report Thống kê đáng chú ý Anh chỉ thua một trong 8 trận mở màn World Cup gần nhất (thắng 4, hòa 3), là trận thua 2-1 trước Ý năm 2014. Ngược lại, Croatia chỉ thắng một trong năm trận mở màn gần nhất (1 hòa, 3 thua), là trận thắng 2-0 trước Nigeria năm 2018. report Đội hình ra sân của Croatia report Đội hình ra sân của Anh

60 năm qua kể từ lần đầu đăng quang World Cup 1966, người Anh vẫn chờ đợi mòn mỏi cho lần vô địch tiếp theo. Để hiện thực hóa giấc mơ "đưa bóng đá về nhà", FA quyết định bổ nhiệm Thomas Tuchel, người được kỳ vọng sẽ tạo nên một đội bóng kỷ luật, khoa học và hiện đại.

Quả thực, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên thuộc UEFA giành vé tham dự World Cup 2026 nhờ thành tích hoàn hảo 8 trận thắng và 8 trận giữ sạch lưới ở vòng loại. Tuy nhiên những rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong kế hoạch của Tuchel khi tuyển Anh không thể đánh bại cả Uruguay và Nhật Bản trong các trận giao hữu hồi tháng Ba, và việc Harry Kane cứu họ khỏi khó khăn mang tên New Zealand cũng không giúp khôi phục lại sự tự tin.

Hiện tại, một số vị trí chủ chốt ở hàng tiền vệ, hai cánh và trung vệ của Tam sư vẫn còn là dấu hỏi. Liệu Tuchel sẽ chọn Jude Bellingham hay Morgan Rogers cho vị trí số 10, Noni Madueke hay Bukayo Saka bên cánh phải, Anthony Gordon hay Marcus Rashford bên cánh trái, rồi John Stones hay Ezri Konsa sẽ đá cặp cùng ở trung tâm hàng phòng ngự? Và, sau tất cả, liệu tuyển Anh có trở thành cỗ máy chiến thắng để đi tới cái đích cuối cùng? Chúng ta hãy chờ xem màn xuất kích của họ đêm nay để có câu trả lời.

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