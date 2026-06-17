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Đánh bại Jordan 3-1, Áo giành chiến thắng World Cup đầu tiên sau 36 năm

Trọng Đạt

TPO - Đội tuyển Áo đã giành chiến thắng tại World Cup lần đầu tiên sau 36 năm, khi đánh bại tân binh Jordan với tỷ số 3-1 trong trận ra quân bảng J ngày 17/6.

Áo mở tỷ số ở phút 20 nhờ siêu phẩm của Romano Schmid. Sau đường chuyền của Xaver Schlager, Schmid tung cú sút chân phải từ rìa vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Jordan.

Tuy nhiên, lợi thế đó chỉ được duy trì đến đầu hiệp hai khi tiền đạo Ali Olwan tận dụng khoảng trống trong vòng cấm, tung cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành để gỡ hòa 1-1 cho Jordan ở phút 50.

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Lão tướng Marko Arnautovic từng đưa bóng vào lưới Jordan ở phút 69 bằng một cú sút căng từ tình huống lộn xộn trước khung thành. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không công nhận bàn thắng do xác định đồng đội của anh là Stefan Posch đã để bóng chạm tay trong pha bóng dẫn đến bàn thắng.

Dẫu vậy, chỉ bảy phút sau, các cầu thủ Áo lại có dịp ăn mừng khi hậu vệ Yazan Al-Arab của Jordan vô tình đưa bóng vào lưới nhà, sau quả phạt góc do Marcel Sabitzer thực hiện, giúp Áo tái lập thế dẫn bàn.

Đến những phút bù giờ cuối cùng, Marko Arnautovic ghi tên mình lên bảng tỷ số khi thực hiện thành công quả phạt đền, sau khi Saleem Obeid để bóng chạm tay trong vòng cấm, qua đó ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Áo.

Với kết quả này, Áo có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ khi đánh bại Mỹ ở vòng bảng World Cup 1990.

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Trong khi đó, Jordan không thể trở thành đội tuyển đầu tiên giành chiến thắng trong trận ra mắt World Cup kể từ khi Senegal gây địa chấn trước đương kim vô địch Pháp tại World Cup 2002.

Ở lượt trận tiếp theo, Jordan sẽ tiếp tục thi đấu tại Santa Clara gặp Algeria, đội vừa thua Argentina 0-3 trong trận mở màn bảng J. Trong khi đó, Áo sẽ đối đầu nhà đương kim vô địch Argentina cùng siêu sao Lionel Messi tại khu vực Dallas.

Trọng Đạt
#Áo #World Cup #Jordan #bóng đá #chiến thắng #bảng J

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