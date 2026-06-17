Độc nhất vô nhị: Hai mẹ con cùng thi đấu tại World Cup

TPO - Bóng đá từ lâu đã được biết đến với những câu chuyện "cha truyền con nối" đầy cảm hứng. Đến VCK 2026 lại là một câu chuyện khác, khi giải đấu chứng kiến lần đầu tiên xảy ra trường hợp mẹ và con cùng thi đấu tại World Cup.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của các kỳ World Cup, người hâm mộ trên toàn thế giới đã quá quen thuộc với hình ảnh những người con trai nối bước người cha vĩ đại của mình để bước ra sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới. Chúng ta có thể dễ dàng kể tên những cặp cha con huyền thoại như Cesare và Paolo Maldini của tuyển Italia, Peter và Kasper Schmeichel của Đan Mạch, Lilian và Marcus Thuram của Pháp, hay bộ đôi George và Tim Weah.

Tại vòng chung kết World Cup 2026 đang diễn ra, những cái tên như Luca Zidane (khoác áo Algeria) hay Justin Kluivert (Hà Lan) vẫn đang tiếp tục nối dài truyền thống gia đình đó. Thế nhưng, giải đấu năm nay vừa chính thức chứng kiến một cột mốc vô tiền khoáng hậu, một kỷ lục chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Đó là việc một nam cầu thủ ra sân thi đấu tại World Cup có mẹ cũng từng góp mặt tranh tài ở đấu trường vĩ đại này. Dĩ nhiên là bà thi đấu ở World Cup nữ.

Cái tên vừa tự khắc ghi mình vào lịch sử là Tyler Bindon, trung vệ trẻ 21 tuổi của đội tuyển New Zealand. Sự kiện được anh thiết lập vào sáng qua, trong khuôn khổ trận vòng bảng với Iran. Tyler Bindon đã được HLV tuyển New Zealand tung vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút bù giờ cuối cùng (phút 90+1).

Dù thời gian xuất hiện trên sân không nhiều, nhưng khoảnh khắc chàng trai trẻ sải những bước chạy đầu tiên trên thảm cỏ World Cup vẫn chính thức xác lập một kỷ lục độc nhất vô nhị. Mẹ con anh trở thành trường hợp đầu tiên cùng thi đấu tại World Cup.

Mẹ của Tyler không ai khác chính là Jenny Bindon - cựu nữ thủ môn huyền thoại của đội tuyển nữ New Zealand. Đối với những người hâm mộ túc cầu giáo ở xứ sở Kiwi, Jenny Bindon là một tượng đài không thể xô đổ. Thậm chí bà còn nổi tiếng hơn các nam cầu thủ nước này.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng, bà đã có tổng cộng 77 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Bà là chốt chặn vững chắc, là linh hồn nơi hệ thống phòng ngự của đội nhà. Đặc biệt hơn cả, Jenny Bindon đã từng vinh dự khoác áo tuyển nữ New Zealand góp mặt tại hai vòng chung kết World Cup vào các năm 2007 (tổ chức tại Trung Quốc) và năm 2011 (Đức), cũng như tham gia thi đấu tại các kỳ Thế vận hội Olympic.

2 thập kỷ sau những pha bay người cứu thua xuất thần của mẹ trên các sân vận động thế giới, cậu con trai Tyler giờ đây cũng đang hít thở chung bầu không khí của bóng đá đỉnh cao nhưng ở sân chơi của nam.

Jenny là huyền thoại của bóng đá nữ New Zealand

Hành trình thể thao của gia đình Bindon mang đậm tính quốc tế và tinh thần vượt khó bền bỉ. Bà Jenny Bindon sinh năm 1973 tại Belleville, bang Illinois, Mỹ. Thuở thiếu thời ở Mỹ, do các trường trung học lúc bấy giờ chưa hề có hệ thống giải bóng đá dành cho nữ sinh, Jenny đã phải thử sức và bộc lộ tài năng ở hàng loạt môn thể thao khác nhau như bóng rổ, bóng chuyền, bóng mềm, quần vợt và chạy marathon. Với tố chất thể thao thiên bẩm, bà từng chơi bóng rổ và quần vợt cho Đại học Nam Illinois Edwardsville ở cấp độ vô địch quốc gia NCAA.

Một điều thú vị và hiếm thấy trong tiểu sử của cựu danh thủ này là việc bà từng tạm gác lại việc học hành và thi đấu để gia nhập Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ. Chỉ sau khi hoàn thành nghĩa vụ với quân đội, bà mới quay lại giảng đường và cuối cùng bén duyên sâu sắc với môn bóng đá.

Cuộc đời bà rẽ sang một bước ngoặt lớn khi theo gia đình chuyển đến sinh sống tại New Zealand. Tại đây, bà đã nhập tịch và bắt đầu xây dựng một trong những sự nghiệp thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá quốc gia này. Việc bà và con trai cùng thành danh trong môn bóng đá tại một quốc gia mà môn bóng bầu dục mới là "tôn giáo" thực sự cho thấy nỗ lực phi thường của cả hai mẹ con.

Tyler Bindon trưởng thành trong một gia đình có mẹ là một nữ tuyển thủ quốc gia hàng đầu nên anh đã sớm được hấp thụ và nuôi dưỡng trong môi trường kỷ luật, chuyên nghiệp và đầy ắp tình yêu thể thao. Thay vì chịu áp lực từ cái bóng khổng lồ của một người cha như nhiều "cậu ấm" khác trong thế giới túc cầu, Tyler lại được truyền cảm hứng trực tiếp từ sự bền bỉ, tính kiên cường và tinh thần thép của một người mẹ từng đứng trong khung gỗ đối đầu với những chân sút xuất sắc nhất hành tinh.

Tyler là trung vệ trẻ của tuyển New Zealand

Việc chơi ở vị trí trung vệ - một vai trò đòi hỏi sự lăn xả, khả năng phán đoán, sự can đảm và năng lực chỉ huy hàng phòng ngự - phần nào phản ánh những phẩm chất anh đã kế thừa từ người mẹ thủ môn của mình. Từ khi còn là một cậu bé, Tyler đã quen với hình ảnh mẹ mình nỗ lực tập luyện mỗi ngày, khoác lên mình chiếc áo đội tuyển và đi khắp thế giới để đại diện cho quốc gia. Và bây giờ, anh đang tiếp nối truyền thống đó.

Câu chuyện của mẹ con nhà Bindon mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, vượt ra ngoài phạm vi của một thống kê thể thao đơn thuần. Nó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng sâu rộng của bóng đá nữ trong thời đại mới. Trong thế kỷ 20, bóng đá nữ từng bị cấm đoán hoặc gạt ra ngoài lề ở rất nhiều quốc gia. Những người phụ nữ thế hệ của Jenny Bindon đã phải nỗ lực tột cùng để vượt qua vô vàn định kiến, khẳng định vị thế và xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá nữ chuyên nghiệp.

Và giờ đây, tại kỳ World Cup 2026, NHM đang được chứng kiến "trái ngọt" từ những người phụ nữ tiên phong ấy. Thế hệ những nữ cầu thủ đầu tiên dự World Cup nay đã trở thành những người mẹ, những người trực tiếp nuôi dưỡng, đào tạo và truyền ngọn lửa đam mê để tạo ra thế hệ nam tuyển thủ quốc gia tiếp theo.

Ở tuổi 21, Tyler Bindon đang đứng trước một tương lai vô cùng rộng mở. Giải đấu năm 2026 tại Bắc Mỹ chỉ là chương mở đầu trong cuốn sách về sự nghiệp quốc tế của chàng trung vệ trẻ này. Nhưng cho dù hành trình của anh và đội tuyển New Zealand tại World Cup lần này tiến xa đến đâu, cái tên Tyler Bindon đã vĩnh viễn được khắc ghi vào sử sách của FIFA. Anh bước ra sân khấu thế giới không chỉ để chiến đấu cho bản thân mình, mà còn mang theo niềm tự hào vô bờ bến của một người mẹ đã từng tận hiến cả thanh xuân ở chính đấu trường này.