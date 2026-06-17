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Thể thao

Haaland và tuyển Na Uy lập kỷ lục với bộ ba ‘hổ phụ sinh hổ tử’

Đặng Lai

TPO - Sự trở lại của đội tuyển Na Uy tại World Cup không chỉ mang đến niềm hân hoan cho người hâm mộ xứ Bắc Âu, mà còn đánh dấu một cột mốc lịch sử đầy thú vị của bóng đá thế giới. Cụ thể, họ là đội tuyển đầu tiên có 3 cặp cha con từng thi đấu trong 2 VCK World Cup.

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Erling Haaland tiếp bước người cha Alfie

Trong trận đấu mở màn tại bảng I World Cup 2026 gặp Iraq, "Những chiến binh Viking" đã có một màn chào sân không thể hoàn hảo hơn khi đè bẹp đội tuyển Iraq với tỷ số đậm đà 4-1. Bên cạnh tỷ số này, Na Uy còn trở thành đội tuyển đầu tiên tung ra sân cùng lúc 3 cầu thủ là con trai của những cựu danh thủ từng thi đấu tại World Cup.

Kỷ lục đặc biệt được thiết lập khi tiền vệ Kristian Thorstvedt được tung vào sân từ băng ghế dự bị, sát cánh cùng hai người đồng đội đang thi đấu ở đội hình xuất phát là cặp tiền đạo Erling Haaland và Alexander Sorloth. Cả 3 là con trai của những cựu danh thủ Na Uy từng thi đấu tại World Cup 1994.

Tại VCK cũng được tổ chức trên đất Mỹ, những người cha của họ gồm Alfie Haaland, Goran Sorloth và Erik Thorstvedt từng vinh dự khoác lên mình chiếc áo đội tuyển Na Uy. Giờ đây, như một sự sắp đặt đầy thú vị của số phận, đúng 32 năm sau ngày những người cha sải bước trên thảm cỏ Bắc Mỹ thì những người con của họ lại hội tụ tại kỳ World Cup 2026.

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Kristian Thorstvedt cũng ghi bàn ở trận gặp Iraq

Việc Na Uy vắng bóng tại các vòng chung kết World Cup kể từ năm 1998 càng làm cho sự kiện này thêm phần ý nghĩa. Suốt gần 3 thập kỷ qua, bóng đá Na Uy đã nỗ lực tìm đường trở lại sân chơi lớn nhưng liên tục lỗi hẹn. Phải đến thời đại của bộ ba Haaland, Sorloth cùng Thorstvedt, giấc mơ dang dở của cả một quốc gia mới chính thức trở thành hiện thực.

Không chỉ góp mặt để làm nên kỷ lục trên giấy tờ, màn trình diễn của bộ ba "hậu duệ" trong trận đấu với Iraq còn trực tiếp định đoạt kết cục trận đấu. 3 trong số 4 bàn thắng của tuyển Na Uy được ghi dấu giày bởi những cái tên mang tính lịch sử này.

Siêu sao Erling Haaland, với bản năng sát thủ đáng sợ, đã rực sáng khi lập một cú đúp ngay trong hiệp 1 để tạo ra lợi thế lớn. Trong khi đó, Kristian Thorstvedt, ngay sau khi vào sân thay người, đã tự điền tên mình lên bảng tỷ số để ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1, khép lại một ngày thi đấu như mơ cho đại diện châu Âu.

Đặng Lai
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