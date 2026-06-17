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Thể thao

Nghị sĩ Hạ viện Mỹ đề xuất cấp ngoại lệ cho người hùng tuyển Cape Verde

Đặng Lai

TPO - Sau khi biết mẹ của Vozinha, thủ môn đội tuyển Cape Verde, không thể nhập cảnh Mỹ. Một chính trị gia thuộc Hạ viện Mỹ đã can thiệp để xin cấp ngoại lệ cho người hùng tuyển Cape Verde.

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Việc Cape Verde - quốc gia nhỏ bé nằm ở Tây Phi - giành quyền góp mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh thực sự là một câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Và với Vozinha, họ vừa viết thêm một trang sử mới khi hòa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha 0-0 trong ngày ra quân.

Vozinha chính là người hùng của trận đấu đó khi anh có 7 pha cản phá, giúp đội nhà cầm hòa đội tuyển thứ 2 thế giới. Sau trận, Vozinha ngậm ngùi chia sẻ rằng vì thiếu kinh phí mà mẹ anh không thể xin visa sang Mỹ xem con trai thi đấu (phải đặt cọc 15.000 USD). Bên cạnh vấn đề tiền bạc, quy định khắt khe và thủ tục hành chính phức tạp của hệ thống nhập cư Mỹ cũng càng làm hẹp cánh cửa đi xem World Cup 2026 của bà.

Câu chuyện của thủ môn tuyển Cape Verde đã vượt ra khỏi khuôn khổ của môn thể thao vua và chạm đến giới chức chính trị Mỹ. Theo nguồn tin từ Al Jazeera, một nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Mỹ đã lên tiếng và can thiệp mạnh mẽ, kêu gọi Bộ Ngoại giao nước này khẩn trương cấp thị thực cho mẹ của Vozinha.

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Vozinha đã có tới 7 pha cứu thua trước Tây Ban Nha

Động thái vừa qua được đánh giá là “mang ý nghĩa rất lớn”. Tại Mỹ (đặc biệt là ở các tiểu bang như Massachusetts hay Rhode Island), cộng đồng người gốc Cape Verde sinh sống và làm việc và đóng góp cho xã hội là đông đảo. Sự lên tiếng của vị nghị sĩ không chỉ là một hành động hỗ trợ mang tính cá nhân đối với một cầu thủ, mà còn là lời khẳng định về giá trị nhân đạo, sự gắn kết cộng đồng và sức mạnh kết nối văn hóa mà World Cup mang lại.

Trong lời kêu gọi của mình, vị nghị sĩ nhấn mạnh rằng World Cup là một ngày hội toàn cầu tôn vinh sự đoàn kết. Việc tạo điều kiện cho mẹ của một tuyển thủ quốc gia nhập cảnh để cổ vũ con trai thi đấu hoàn toàn không gây ra rủi ro an ninh. Ngược lại, nó thể hiện rõ nét sự hiếu khách, lòng trắc ẩn và tinh thần thể thao cao thượng của nước chủ nhà. Được biết, các cơ quan chức năng đang được hối thúc đẩy nhanh quá trình xét duyệt để kịp thời gian cho mẹ của Vozinha lên máy bay sang Mỹ.

Đặng Lai
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