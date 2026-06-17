Nhận định Bồ Đào Nha vs CHDC Congo, 00h00 ngày 18/6: Messi đã gọi, Ronaldo có trả lời?

TPO - Nhận định bóng đá Bồ Đào Nha vs CHDC Congo, 00h00 ngày 18/6, bảng K World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong lần thứ 6 cạnh tranh với nhau ở World Cup, Messi đã dẫn trước với hat-trick vào lưới Algeria. Liệu Ronaldo có làm điều tương tự trước CHDC Congo?

Nhận định trước trận Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

World Cup 2026 chứng kiến cột mốc lịch sử đặc biệt, bởi Messi và Ronaldo trở thành những cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup khác nhau. Trước đó, kỷ lục là 5 kỳ, do nhiều danh thủ cùng nắm giữ như Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez hay Antonio Carbajal.

Điều thú vị là cả Messi và Ronaldo đều ra mắt World Cup tại Đức năm 2006. Khi ấy Messi mới 18 tuổi còn Ronaldo 21 tuổi. Hai mươi năm sau, họ vẫn hiện diện ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, một sự bền bỉ gần như chưa từng có trong lịch sử môn thể thao này.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ tỏa sáng như Messi ở trận ra quân.

Tuy nhiên, dù đã cùng dự 6 kỳ World Cup, họ chưa từng trực tiếp đối đầu tại World Cup. Argentina và Bồ Đào Nha chưa một lần gặp nhau ở vòng chung kết kể từ khi cả hai cùng xuất hiện từ năm 2006 đến nay. Nếu lá thăm đưa họ gặp nhau ở vòng knock-out năm 2026, đó sẽ là cuộc đối đầu World Cup đầu tiên và cũng rất có thể là cuối cùng giữa hai huyền thoại này.

Nhưng muốn làm được điều đó, trước tiên Ronaldo phải giúp Bồ Đào Nha có một khởi đầu tốt, bằng cách đánh bại CHDC Congo ở trận ra quân tại bảng K diễn ra lúc 00h00 ngày 18/6. Một nhiệm vụ thoạt nhìn có vẻ khá đơn giản nếu nhìn dàn sao mà Bồ Đào Nha đang sở hữu.

Nhưng sẽ là chẳng dễ dàng nếu đặt trong lăng kính áp lực cực lớn mà Messi, với hat-trick vào lưới Algeria, gửi tới Ronaldo. Bồ Đào Nha hẳn sẽ rất muốn thắng đậm, vừa tạo đà thuận lợi cho hành trình tại World Cup 2026, vừa tạo tâm lý hưng phấn cho ngôi sao quan trọng nhất của mình.

Bản thân Ronaldo cũng rất khát khao nổ súng ngay trận ra quân này. Anh đang hướng đến việc nâng cao con số 143 bàn thắng trong màu áo ĐTQG của mình ở mùa hè này và sẽ tìm cách cải thiện thành tích đáng thất vọng tại World Cup, bởi tại Qatar 2022, anh chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng.

Phong độ, lịch sử đối đầu Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Bồ Đào Nha có phong độ cao ở vòng loại, khi giành vé trực tiếp đến World Cup 2026 với vị trí nhất bảng F, trong đó trận cuối cùng khép lại bảng đấu này, họ nghiền nát Armenia tới 9-1. Cho đến nay, Bồ Đào Nha vẫn bất bại trong năm 2026, khi đã đánh bại Mỹ, Chile và Nigeria trong ba trận giao hữu gần nhất.

Trong khi Bồ Đào Nha đã khẳng định mình là một thế lực khi luôn góp mặt ở các kỳ World Cup từ đầu thế kỷ đến giờ thì đối thủ của họ lại lần đầu tiên giành vé dự World Cup kể từ năm 1974, và lần đầu tiên thi đấu với tư cách là CHDC Congo sau khi đội tuyển đổi tên từ Zaire vào năm 1997.

Là một trong những quốc gia cuối cùng giành vé tham dự World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Jamaica ở vòng play-off liên lục địa, đội tuyển có biệt danh "những chú báo" đã khép lại 52 năm vắng mặt ở ngày hội bóng đá thế giới. Nhưng tự thân con số ấy đã cho thấy thứ mà CHDC Congo thiếu: kinh nghiệm ở sân chơi đỉnh cao này.

Bồ Đào Nha sở hữu dàn sao hùng hậu và giàu kinh nghiệm quốc tế.

Hai đội chưa từng gặp nhau trong bất kỳ trận đấu chính thức hay giao hữu nào trước đây. Nhưng Bồ Đào Nha sẽ trở thành quốc gia thứ tư thuộc UEFA đối đầu với CHDC Congo, đội bóng đã bị Scotland và Nam Tư đánh bại tại World Cup 1974 (thua Nam Tư với tỷ số 9-0), và hòa 0-0 với Đan Mạch trong trận giao hữu trước giải đấu hồi tháng trước.

Hai lần thất bại hiếm hoi của Bồ Đào Nha trước các quốc gia châu Phi tại World Cup là trước Morocco, ở vòng bảng năm 1986 và tứ kết năm 2022. Tuy nhiên, họ vẫn bất bại trước các đội bóng đến từ khu vực châu Phi cận Sahara (khu vực của CHDC Congo), với 3 chiến thắng và 1 trận hòa.

Thông tin lực lượng Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Bồ Đào Nha không phát sinh ca chấn thương nào trước trận đấu này. Nhiều khả năng sẽ không có bất ngờ lớn nào về đội hình xuất phát của họ, khi Ronaldo - ở tuổi 41 - sẽ dẫn dắt hàng công trong lần ra sân thứ 229 cho đội tuyển quốc gia.

Nuno Mendes, Joao Neves và Vitinha - những ngôi sao vừa cùng PSG vô địch Champions League mùa giải 2025/26 - đều sẵn sàng ra sân ngay từ đầu. Trong khi đó, Bruno Fernandes, người đã có một mùa giải xuất sắc cho Man United, cũng sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát.

Về phía CHDC Congo, những cầu thủ tốt nhất ở hàng phòng ngự như Aaron Wan-Bissaka, Tuanzebe, Chancel Mbemba và Arthur Masuaku đều khỏe mạnh và nhiều khả năng sẽ đá chính.

Trong khi đó, hàng công của “những chú báo” cũng sẽ có hai cầu thủ rất đáng chú ý là Yoane Wissa của Newcastle United và Cedric Bakambu của Real Betis. Bakambu là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển với 21 pha lập công, trong khi Wissa, người đã gặp khó khăn ở Newcastle mùa trước, cũng đang sở hữu 9 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha vs CHDC Congo

Bồ Đào Nha: Diogo Costa; Cancelo, Dias, Inacio, Mendes; Joao Neves, Fernandes, Vitinha; Bernardo, Ronaldo, Neto

CHDC Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Moutoussamy, Sadiki, Mukau; Wissa, Bakambu

Dự đoán tỷ số: Bồ Đào Nha 2 - 0 CHDC Congo