Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Đội tuyển Hàn Quốc cạch mặt truyền thông nước nhà sau vụ Son Heung-min bị nói xấu trên sóng trực tiếp

Đặng Lai

TPO - Toàn bộ các thành viên đội tuyển Hàn Quốc đang ra sức bảo vệ Son Heung-min khi tuyệt giao với chính truyền thông nước nhà. Đây được coi là đòn đáp lễ của đội tuyển này sau khi Son bị các phóng viên nói xấu.

8533f314-156b-4484-af85-6d0283ecdedb.jpg

Trong lúc ghi hình buổi tập chuẩn bị cho trận gặp CH Séc tại World Cup 2026, 2 phóng viên đã dùng những câu từ không mấy thiện cảm cho Son Heung-min. Một người nói: “Trông cứ như đang chạy trong quân đội vậy. Anh ta nghĩ mình là đội trưởng nên bắt các đồng đội phải chạy theo như thế à?”. Người kia đáp lại: “Thậm chí anh ta chưa từng đi nghĩa vụ quân sự”. Bên cạnh những bình phẩm khó nghe, 2 nhân viên này còn dùng từ ngữ thô tục để nói về Son.

Khoảnh khắc này đã bị lọt vào máy quay của đài truyền hình JTBC - đơn vị nắm bản quyền chính thức của giải đấu. Đoạn video sau đó bị rò rỉ, lập tức bùng nổ thành một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Để phản ứng, các cầu thủ Hàn Quốc đã đồng loạt cắt đứt liên lạc và từ chối trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí nước nhà. Họ chỉ thực hiện phỏng vấn theo hoạt động bắt buộc của BTC World Cup. Hàng loạt lịch trình phỏng vấn cá nhân đã bị hủy bỏ. Căng thẳng leo thang còn dẫn đến việc một cán bộ truyền thông của đội tuyển được cho là đã phải đệ đơn từ chức.

han-quoc-3.jpg
Hàn Quốc đang bỏ túi 3 điểm sau trận thắng ở ngày ra quân

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhanh chóng lên tiếng, bày tỏ sự nuối tiếc về “những phát ngôn không chuẩn mực từ một số cá nhân thuộc giới truyền thông". KFA nhấn mạnh rằng vụ việc đã gây ra "cú sốc và sự thất vọng lớn" cho nội bộ đội tuyển, đồng thời cam kết sẽ ưu tiên bảo vệ các cầu thủ để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh hơn.

Trong quá khứ, nhờ thành tích giành HCV ASIAD 2018, Son Heung-min đã được miễn trừ 21 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thay vào đó, ngôi sao hiện khoác áo Los Angeles FC chỉ phải hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản kéo dài 3 tuần cùng các giờ lao động công ích (đã thực hiện vào năm 2020). Vì vậy, những lời chế giễu vô cớ này được xem là sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với những đóng góp của anh.

Bất chấp lùm xùm bên ngoài sân cỏ, Hàn Quốc vẫn có bước chạy đà hoàn hảo khi đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 nhờ công của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. Hiện tại, Son Heung-min và các đồng đội đang tập trung tối đa cho cuộc đối đầu quan trọng với chủ nhà Mexico tại bảng A.

Đặng Lai
#Son Heung-min #đội tuyển Hàn Quốc #truyền thông #World Cup 2026 #phản ứng đội tuyển #bóng đá Hàn Quốc #Tin tức World Cup #tin WC #World Cup #kết quả World Cup #Anh #Đức #Tây Ban Nha #Pháp #Argentina #Brazil #Hà Lan #Nhật Bản #Hàn Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe