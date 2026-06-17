Đội tuyển Hàn Quốc cạch mặt truyền thông nước nhà sau vụ Son Heung-min bị nói xấu trên sóng trực tiếp

TPO - Toàn bộ các thành viên đội tuyển Hàn Quốc đang ra sức bảo vệ Son Heung-min khi tuyệt giao với chính truyền thông nước nhà. Đây được coi là đòn đáp lễ của đội tuyển này sau khi Son bị các phóng viên nói xấu.

Trong lúc ghi hình buổi tập chuẩn bị cho trận gặp CH Séc tại World Cup 2026, 2 phóng viên đã dùng những câu từ không mấy thiện cảm cho Son Heung-min. Một người nói: “Trông cứ như đang chạy trong quân đội vậy. Anh ta nghĩ mình là đội trưởng nên bắt các đồng đội phải chạy theo như thế à?”. Người kia đáp lại: “Thậm chí anh ta chưa từng đi nghĩa vụ quân sự”. Bên cạnh những bình phẩm khó nghe, 2 nhân viên này còn dùng từ ngữ thô tục để nói về Son.

Khoảnh khắc này đã bị lọt vào máy quay của đài truyền hình JTBC - đơn vị nắm bản quyền chính thức của giải đấu. Đoạn video sau đó bị rò rỉ, lập tức bùng nổ thành một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Để phản ứng, các cầu thủ Hàn Quốc đã đồng loạt cắt đứt liên lạc và từ chối trả lời phỏng vấn cơ quan báo chí nước nhà. Họ chỉ thực hiện phỏng vấn theo hoạt động bắt buộc của BTC World Cup. Hàng loạt lịch trình phỏng vấn cá nhân đã bị hủy bỏ. Căng thẳng leo thang còn dẫn đến việc một cán bộ truyền thông của đội tuyển được cho là đã phải đệ đơn từ chức.

Hàn Quốc đang bỏ túi 3 điểm sau trận thắng ở ngày ra quân

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) nhanh chóng lên tiếng, bày tỏ sự nuối tiếc về “những phát ngôn không chuẩn mực từ một số cá nhân thuộc giới truyền thông". KFA nhấn mạnh rằng vụ việc đã gây ra "cú sốc và sự thất vọng lớn" cho nội bộ đội tuyển, đồng thời cam kết sẽ ưu tiên bảo vệ các cầu thủ để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh hơn.

Trong quá khứ, nhờ thành tích giành HCV ASIAD 2018, Son Heung-min đã được miễn trừ 21 tháng nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Thay vào đó, ngôi sao hiện khoác áo Los Angeles FC chỉ phải hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản kéo dài 3 tuần cùng các giờ lao động công ích (đã thực hiện vào năm 2020). Vì vậy, những lời chế giễu vô cớ này được xem là sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với những đóng góp của anh.

Bất chấp lùm xùm bên ngoài sân cỏ, Hàn Quốc vẫn có bước chạy đà hoàn hảo khi đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 nhờ công của Hwang In-beom và Oh Hyeon-gyu. Hiện tại, Son Heung-min và các đồng đội đang tập trung tối đa cho cuộc đối đầu quan trọng với chủ nhà Mexico tại bảng A.