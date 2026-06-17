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Messi nhận điểm 10 tuyệt đối cho màn trình diễn thiên tài trước Algeria

Hương Ly

TPO - Lionel Messi làm nức lòng người hâm mộ với cú hat-trick ngoạn mục ghi vào lưới Algeria ở ngày ra quân World Cup 2026 cùng tuyển Argentina.

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10 điểm trọn vẹn, đó là đánh giá của chuyên trang thống kê Sofascore cho màn trình diễn của Messi. "El Pulga" chạm bóng 57 lần ở trận này, thực hiện 6 pha dứt điểm (5 lần đi trúng đích) và có cho mình hat-trick. Trong hiệp một, Messi bị từ chối một bàn vì lỗi việt vị.

Messi ghi bàn mở tỷ số cho Argentina ở phút 17 bằng cú sút xa ngoạn mục. Đến phút 60, anh tận dụng cực nhanh cơ hội, sau khi thủ thành Luca Zidane bắt không dính bóng, để lập hat-trick. Ở bàn thắng quyết định, Messi nhận bóng trước khu vực cấm địa, xử lý vài nhịp và tung cú sút đưa bóng hướng thẳng đến góc chết khung thành Algeria.

Khi Messi rời sân ở phút 80, phần lớn khán giả đứng dậy vỗ tay đội trưởng Argentina. Leo đã tạo nên màn trình diễn hay nhất từ đầu World Cup 2026. Và đây sẽ là trận đấu đáng nhớ bậc nhất của Messi trong 6 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau cú hat-trick vào lưới Algeria, Messi nâng tổng số bàn ở World Cup lên 16. Siêu sao sinh năm 1987 cân bằng kỷ lục 16 bàn của Klose ở sân chơi World Cup. Phía trước Messi là hành trình dài ở giải đấu năm nay và anh còn nhiều cơ hội để vượt qua cột mốc kỷ lục của Klose.

"Không thể ngăn cản! Messi trừng phạt hàng thủ Algeria bằng cú hat-trick thượng hạng trong ngày ra quân World Cup 2026", Sky Sports giật tit. "Lời khẳng định của GOAT: Messi", Mirror viết. Còn đây là bình luận của AS: "Điệu nhảy lịch sử của Messi tại Mỹ: San bằng Klose, vượt qua Pele trong đêm Kansas huyền diệu".

Ở tuổi 38, đôi chân của Messi vẫn thanh thoát. Mọi pha bóng tấn công của Messi trước Algeria phải qua đôi chân Messi. Trận này, Rodrigo De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez chơi ổn, giúp nhà đương kim vô địch tạo ra thế trận lấn lướt. Sự vô duyên của Lautaro Martinez là khoảng tối hiếm hoi của Argentina.

Messi và đồng đội đã gửi thông điệp đanh thép về việc sau 4 năm, họ vẫn rất mạnh và sẵn sàng đối đầu tất cả trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Hương Ly
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