'Lá bùa' đặc biệt của đội tuyển Congo

TPO - Khi đội tuyển CHDC Congo chuẩn bị cho kỳ World Cup đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, một trong những nhiệm vụ khiến LĐBĐ nước này đau đầu không phải chuyện chiến thuật hay nhân sự. Đó là làm sao đưa Michel Kuka Mboladinga, người được xem như “lá bùa hộ mệnh” của đội tuyển, đến Mỹ kịp ngày thi đấu.

Người bảo vệ khung thành từ khán đài

Trong mắt nhiều người hâm mộ CHDC Congo, Michel Kuka Mboladinga không đơn thuần là một cổ động viên. Người đàn ông 49 tuổi này được tin rằng có khả năng giúp đội nhà ngăn đối phương ghi bàn bằng một nghi thức kỳ lạ: đứng bất động suốt trận đấu.

Mỗi khi đội tuyển quốc gia ra sân, Mboladinga xuất hiện trên khán đài trong bộ vest chỉnh tề, giữ nguyên một tư thế với cánh tay phải giơ cao và ánh mắt hướng về phía sân. Trong hơn 90 phút, ông gần như không cử động.

Mboladinga luôn đứng bất động với một tay giơ cao trên khán đài, suốt 90 phút, để cầu cho đội tuyển CHDC Congo chiến thắng.

Nghi thức ấy không phải ngẫu nhiên. Mboladinga thực hiện động tác mô phỏng bức tượng của Patrice Lumumba - vị thủ tướng đầu tiên của CHDC Congo sau khi giành độc lập. Lumumba qua đời năm 1961 vì bị ám sát, nhưng vẫn được nhiều người dân Congo xem là biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh dân tộc.

Chính vì vậy, Mboladinga còn được biết đến với biệt danh “Lumumba Vẫn Sống”. Nhiều người nhận xét ông có ngoại hình khá giống vị lãnh tụ quá cố, từ kiểu tóc đến cách ăn mặc.

“Tôi đứng yên vì tin rằng điều đó mang lại sức mạnh tinh thần cho đội bóng”, Mboladinga chia sẻ với Wall Street Journal. “Cũng như Lumumba đã hy sinh cuộc đời cho đất nước, sự hy sinh nhỏ bé của tôi là cách thể hiện tình yêu dành cho đội tuyển”.

Tên tuổi của Mboladinga thực sự bùng nổ tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2025 ở Morocco. Trong mỗi trận đấu của CHDC Congo, hình ảnh người đàn ông đứng bất động giữa biển người cổ vũ liên tục xuất hiện trên truyền hình và mạng xã hội.

Khi đội nhà bị Algeria loại sau hiệp phụ, Mboladinga mới phá vỡ tư thế quen thuộc. Ông bật khóc và ngã vào vòng tay những cổ động viên xung quanh. Khoảnh khắc đó nhanh chóng lan truyền trên Internet.

Mboladinga phải đến Mỹ, bằng mọi giá

Sự nổi tiếng của Mboladinga lớn đến mức các cầu thủ đội tuyển quốc gia không muốn dự World Cup 2026 mà thiếu ông trên khán đài. Điều này dẫn tới một câu chuyện đặc biệt trước ngày giải đấu khởi tranh.

Trong bối cảnh dịch Ebola bùng phát tại miền đông CHDC Congo, Mỹ áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát nhập cảnh nghiêm ngặt đối với công dân nước này. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện phải sang Bỉ cách ly trước khi tới Mỹ dự World Cup.

Trong khi đó, hàng nghìn cổ động viên CHDC Congo dù đã mua vé vẫn không được phép nhập cảnh. Mboladinga cũng đối mặt nguy cơ tương tự.

Không muốn mất đi “lá bùa tinh thần”, các tuyển thủ đã đề nghị Tổng thống Félix Tshisekedi can thiệp. Cuối cùng, nhà lãnh đạo Congo quyết định đưa Mboladinga vào thành phần phái đoàn chính thức của quốc gia tham dự World Cup.

Mboladinga với tạo hình quen thuộc khi ra sân bay đi Mỹ cổ vũ cho đội tuyển.

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá CHDC Congo Véron Mosengo-Omba, Mboladinga không chỉ là một cổ động viên nổi tiếng mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và niềm tự hào dân tộc.

Tại Mỹ, sự xuất hiện của Mboladinga cũng được nhiều người chờ đợi. Đại sứ CHDC Congo tại Washington, Yvette Kapinga Ngandu, cho biết cộng đồng người Congo ở bang Georgia rất háo hức được chứng kiến Mboladinga trực tiếp thực hiện nghi thức quen thuộc trên khán đài sân Atlanta.

Thậm chí trong một cuộc trao đổi gần đây, Thị trưởng Atlanta còn chủ động hỏi thăm về người đàn ông đặc biệt này.

Một niềm tin luôn “đứng vững”

Đằng sau hình ảnh có phần huyền bí là những thử thách không hề đơn giản. Các trận đấu hiện đại thường kéo dài hơn 100 phút nếu tính cả thời gian bù giờ. Điều đó đồng nghĩa Mboladinga phải giữ nguyên tư thế trong khoảng thời gian rất dài.

Ông thừa nhận trận gặp Benin hồi tháng 12 năm ngoái từng khiến bản thân gần như bỏ cuộc vì quá mệt mỏi. Để chuẩn bị cho mỗi lần xuất hiện, Mboladinga thường xuyên luyện tập bằng cách giữ nguyên tư thế từ 30 đến 40 phút vào những ngày không có trận đấu.

Mboladinga mang lại cảm hứng và niềm tin cho các cầu thủ CHDC Congo.

Danh tiếng cũng mang đến cho ông nhiều thay đổi trong cuộc sống. Hiện Mboladinga ký hợp đồng quảng cáo với một số doanh nghiệp lớn, đồng thời trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền thông trong nước.

Đầu năm nay, Tổng thống Tshisekedi còn tặng ông một chiếc xe Jeep hạng sang. Mỗi lần xuất hiện tại các trung tâm thương mại hay khu chợ ở thủ đô Kinshasa, ông thường được người hâm mộ vây quanh xin chụp ảnh và quay video.

Dẫu vậy, Mboladinga khẳng định mục tiêu lớn nhất chưa bao giờ là sự nổi tiếng. Ông muốn nhắc nhở người dân Congo về những hy sinh của Patrice Lumumba và tinh thần đoàn kết dân tộc mà vị lãnh tụ này để lại.

Còn với các cầu thủ CHDC Congo, đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ hy vọng khi người đàn ông đứng bất động ấy xuất hiện trên khán đài, khung thành đội nhà sẽ tiếp tục được bảo vệ bởi thứ mà bóng đá đôi khi vẫn luôn cần đến: niềm tin.