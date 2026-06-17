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Thể thao

Neymar nghỉ hết vòng bảng World Cup, truyền thông Brazil dội ‘mưa chỉ trích’ lên Selecao

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển Brazil vừa nhận tin thông tin chẳng mấy vui vẻ khi cầu thủ được kỳ vọng nhất của họ là Neymar không kịp bình phục chấn thương. Anh sẽ nghỉ thi đấu ít nhất 3 trận tại vòng bảng World Cup 2026. Điều này khiến truyền thông xứ Samba rất bức xúc.

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Quyết định điền tên Neymar vào danh sách tham dự World Cup 2026 của HLV Carlo Ancelotti từng tốn không biết bao nhiêu mực của báo giới. Để rồi, ngay sau khi giải đấu vừa khởi tranh, thông tin siêu sao 34 tuổi dính chấn thương rách cơ và phải nghỉ hết vòng bảng đã tạo nên một làn sóng giận dữ từ truyền thông quê nhà Samba.

Không còn những giọt nước mắt đồng cảm như tại các kỳ World Cup trước, báo chí Brazil lần này đồng loạt gọi đây là một "thất bại được báo trước" của một hệ thống theo họ là “quá bảo thủ”.

Tờ Globoesporte đã giật một tiêu đề đầy sức nặng ngay sau khi thông tin y tế được công bố: “Canh bạc thất bại và cái giá của sự ngoan cố". Ấn phẩm thể thao hàng đầu Brazil thẳng thắn chỉ trích Liên đoàn Bóng đá nước này vì đã cố chấp mang một "thương binh" đến giải đấu lớn nhất hành tinh.

Theo Globoesporte, HLV Carlo Ancelotti bị ép phải mang tiền đạo 34 tuổi sang Mỹ. Lý do đơn giản vì Brazil cần một cái tên đủ sức nặng để mang lại niềm hy vọng cho người hâm mộ và cũng mang lại sức hút cho các nhà tài trợ.

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Neymar vẫn bị chấn thương đeo bám

Tờ UOL Esporte đưa ra phân tích tương tự: “Việc đưa Neymar đến World Cup 2026 mang nặng tính chính trị và thương mại hơn là lý do chuyên môn. Anh ấy xuất hiện như một đại sứ thương hiệu để làm hài lòng các nhà tài trợ chứ không phải một cầu thủ sẵn sàng ra sân quyết chiến”.

Nhiều hãng tin xứ Samba không ngần ngại sử dụng từ “fardo” - tạm dịch là gánh nặng - để miêu tả về số 10 ở thời điểm hiện tại. Kênh ESPN phiên bản Brazil nhận định: “ Anh ấy chẳng khác nào gánh nặng của toàn đội. Sự hiện diện của Neymar giống như cái bóng quá lớn phủ lên phòng thay đồ, vô tình tạo ra áp lực tâm lý vô hình cho các đồng đội. Chiến thuật của toàn đội bị ảnh hưởng khi các ngôi sao luôn ở trong trạng thái phải chuyền bóng cho Neymar thay vì tự tin triển khai lối chơi”.

Bình luận viên Walter Casagrande đưa ra quan điểm: "Bạn không thể dùng một cầu thủ 34 tuổi, người đã có 13 chấn thương trong những năm gần đây, người đã không chơi một trận đấu tốt thậm chí trong 3-4 năm qua và người đã bị chấn thương trong 1 tháng trước World Cup 2026. Bạn không thể đặt niềm tin vào một cầu thủ 34 tuổi, với 13 chấn thương trong 4 năm như Neymar".

Ở trận ra quân, đội bóng áo vàng xanh đã gây thất vọng khi bị Morocco cầm chân. Điều này càng khiến áp lực đặt lên vai HLV Ancelotti lớn hơn. Chắc chắn thầy trò ông cần những màn thể hiện tốt hơn để giảm áp lực dư luận, đồng thời trấn an người hâm mộ quê nhà rằng khi vắng Neymar, Selecao vẫn biết cách vượt khó.

Đặng Lai
#Neymar #World Cup 2026 #Brazil #chấn thương #truyền thông Brazil #Selecao #World Cup #tin tức World Cup 2026

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