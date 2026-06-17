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Trực tiếp Argentina vs Algeria, 08h00 ngày 17/6: Nhà vua xuất trận

Trọng Đạt
Tiểu Phùng

TPO - Nhà đương kim vô địch Argentina sẽ mở màn World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Algeria tại bảng J. Trong hành trình chinh phục mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, Lionel Messi cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện sức mạnh đã giúp họ thống trị vòng loại Nam Mỹ.

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Trong lịch sử, chỉ có Brazil và Italy từng bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Argentina đang hướng đến mục tiêu trở thành đội tuyển thứ ba làm được điều đó khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương tại World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ.

Đây là lần thứ 14 liên tiếp Argentina góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni giành vé dự World Cup với tư cách đội dẫn đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ (CONMEBOL), đánh dấu lần đầu tiên họ đứng đầu vòng loại kể từ năm 2014.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của Argentina ở vòng loại là chiến thắng 4-1 trước Brazil tại Buenos Aires. Đội bóng áo sọc xanh - trắng thể hiện sự vượt trội để kết thúc chiến dịch với vị trí số một trên bảng xếp hạng gồm 10 đội tuyển.

Argentina giành 38 điểm sau 18 trận đấu để chính thức đoạt vé đến World Cup 2026. Đội trưởng Lionel Messi là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại với 8 pha lập công.

Sau vòng loại, Argentina tiếp tục duy trì phong độ tốt ở các trận giao hữu trước những đối thủ như Mauritania, Iceland và Puerto Rico. Họ thắng liên tiếp 7 trận, ghi 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới một lần.

Đội đương kim vô địch thế giới hiện chuẩn bị bước vào trận mở màn bảng J. Lần gần nhất Argentina không ghi bàn ở trận ra quân World Cup là tại Italia 1990, khi họ bất ngờ để thua Cameroon 0-1.

Kể từ đó, đại diện Nam Mỹ đã thắng cả sáu trận gặp các đội tuyển châu Phi tại World Cup. Tuy nhiên, bài học từ thất bại trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup 2022 cho thấy Argentina không thể chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào.

Hai đội tuyển mới chỉ gặp nhau một lần trong lịch sử. Đó là trận giao hữu diễn ra vào tháng 6/2007 trên sân Camp Nou, nơi Argentina giành chiến thắng 4-3. Đáng chú ý, Lionel Messi đã ghi cú đúp đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia ở trận đấu này.

Trong khi đó, Algeria bước vào giải đấu với lần thứ năm góp mặt tại World Cup và là lần đầu tiên kể từ năm 2014. Cũng tại giải đấu trên đất Brazil cách đây 12 năm, đội bóng Bắc Phi lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất vượt qua vòng bảng.

Hiện đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA, Algeria đặt mục tiêu cải thiện thành tích tại World Cup, nơi họ mới thắng 3 trận và chỉ giữ sạch lưới một lần sau 13 lần ra sân.

Đội bóng của HLV Vladimir Petkovic giành vé tới Bắc Mỹ bằng một chiến dịch vòng loại thuyết phục. Algeria đứng đầu bảng G khu vực châu Phi, chỉ thua một trận và chính thức giành quyền tham dự World Cup trước một lượt đấu. Chỉ có hai đội tuyển châu Phi ghi được nhiều bàn thắng hơn họ ở vòng loại.

Việc dừng bước tại tứ kết CAN Cup năm nay phần nào phản ánh tiềm năng của Algeria dưới thời Petkovic. Sau giải đấu đó, họ tiếp tục có những kết quả tích cực với chiến thắng 7-0 trước Guatemala, trận hòa 0-0 trước Uruguay, trước khi đánh bại Hà Lan và Bolivia trong tháng này.

Đáng chú ý, Algeria chỉ để thủng lưới hai bàn trong sáu trận gần nhất, cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi bước vào cuộc đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới.

Trọng Đạt
Tiểu Phùng
#Argentina #Algeria #World Cup 2026 #bóng đá #Lionel Messi #bảng J #trực tiếp

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