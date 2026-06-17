Cơn khát bàn thắng được giải tỏa tại World Cup 2026

TPO - Sau nhiều năm vắng bóng hoặc không thể ghi bàn ở sân chơi lớn nhất hành tinh, hàng loạt đội tuyển đã tìm lại cảm giác lập công tại World Cup 2026. Có đội chờ gần 8 năm, nhưng cũng có đội phải đợi tới gần ba thập kỷ để được ăn mừng bàn thắng World Cup thêm một lần nữa.

Trong số 48 đội tuyển góp mặt tại World Cup 2026, có tới 16 đội bước vào giải đấu với chuỗi trận không ghi bàn kéo dài ít nhất một kỳ World Cup. Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều đội trong số đó đã tìm lại cảm giác ghi bàn, khép lại quãng thời gian chờ đợi tưởng chừng bất tận.

Thụy Điển: 2.903 ngày

Thụy Điển từng gây ấn tượng mạnh khi lọt vào tứ kết World Cup 2018. Thế nhưng, bàn thắng của Emil Forsberg vào lưới Thụy Sĩ ở vòng 1/8 cũng là pha lập công gần nhất của đội tuyển Bắc Âu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Việc không thể giành vé dự World Cup 2022 khiến quãng thời gian chờ đợi kéo dài tới 2.903 ngày. Tại World Cup 2026, Yasin Ayari đã giải tỏa cơn khát ấy bằng bàn mở tỷ số trong chiến thắng đậm 5-1 trước Tunisia tại Monterrey.

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Ai Cập: 2.912 ngày

Sau 28 năm vắng mặt, Ai Cập trở lại World Cup 2018 với kỳ vọng lớn nhưng không thể vượt qua vòng bảng. Bàn thắng của Mohamed Salah trong trận gặp Saudi Arabia là pha lập công cuối cùng của đại diện Bắc Phi tại World Cup, trước khi giải đấu năm nay khởi tranh.

Tại World Cup 2026, Emam Ashour trở thành người hùng khi ghi bàn bằng cú sút xa đẹp mắt giúp Ai Cập cầm hòa Bỉ 1-1. Bàn thắng này không chỉ chấm dứt chuỗi 2.912 ngày tịt ngòi mà còn mang về điểm số World Cup đầu tiên cho Ai Cập sau 36 năm.

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Bosnia & Herzegovina: 4.370 ngày

Bosnia & Herzegovina lần đầu tham dự World Cup vào năm 2014. Trong chiến thắng 3-1 trước Iran ở vòng bảng năm đó, Avdija Vrsajevic ghi bàn thắng cuối cùng của đội tuyển này tại sân chơi World Cup.

Phải chờ tới 4.370 ngày, Bosnia mới lại được ăn mừng bàn thắng. Jovo Lukic đánh đầu mở tỷ số trong cuộc đối đầu Canada tại World Cup 2026, dù đội bóng châu Âu chỉ giành được trận hòa 1-1.

Bờ Biển Ngà: 4.373 ngày

Tại World Cup 2014, Wilfried Bony là người ghi bàn gần nhất cho Bờ Biển Ngà trong thất bại 1-2 trước Hy Lạp.

Sau ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt, đội tuyển Tây Phi trở lại và lập tức tạo dấu ấn. Amad Diallo ghi bàn ở phút 90, mang về chiến thắng nghẹt thở trước Ecuador và khép lại chuỗi 4.373 ngày không ghi bàn của "Những chú Voi".

Paraguay: 5.836 ngày

Paraguay từng làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết World Cup 2010 tại Nam Phi. Bàn thắng gần nhất của họ ở giải đấu năm đó được ghi bởi Cristian Riveros trong chiến thắng trước Slovakia.

Tuy nhiên, đội bóng Nam Mỹ sau đó trải qua nhiều năm vắng bóng ở sân chơi World Cup. Sau 5.836 ngày chờ đợi, Paraguay cuối cùng cũng tìm lại cảm giác ghi bàn nhờ pha lập công của Mauricio trong trận thua chủ nhà Mỹ 1-4.

New Zealand: 5.839 ngày

Người hâm mộ New Zealand vẫn nhớ như in bàn thắng lịch sử của Shane Smeltz vào lưới Italy tại World Cup 2010. Kết quả hòa 1-1 trước nhà đương kim vô địch thế giới khi đó được xem là một trong những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Dù bất bại ở vòng bảng năm ấy, New Zealand vẫn bị loại và phải chờ thêm ba kỳ World Cup để trở lại. Tại World Cup 2026, Elijah Just ghi bàn trong trận hòa 2-2 với Iran, khép lại chuỗi 5.839 ngày không ghi bàn của đội tuyển xứ Kiwi.

CH Czech: 7.304 ngày

Tại World Cup 2006, Tomas Rosicky tỏa sáng với cú đúp giúp CH Czech đánh bại Mỹ 3-0 trong trận ra quân. Đó cũng là kỳ World Cup gần nhất đội bóng Đông Âu góp mặt trước khi trở lại vào năm 2026.

Sau 7.304 ngày chờ đợi, Ladislav Krejci đánh đầu tung lưới Hàn Quốc, ghi bàn thắng World Cup đầu tiên của CH Czech sau gần hai thập kỷ. Dù vậy, đội bóng này vẫn phải nhận thất bại 1-2.

Scotland: 10.224 ngày

Scotland trở lại World Cup với tư cách một trong những đại diện được chờ đợi nhất. Trước giải đấu năm nay, bàn thắng gần nhất của họ tại World Cup là pha lốp bóng của Craig Burley vào lưới Na Uy tại World Cup 1998.

Sau 10.224 ngày chờ đợi, John McGinn đã đưa người Scotland vỡ òa với pha dứt điểm đổi hướng thành bàn trong trận gặp Haiti. Bàn thắng duy nhất ấy không chỉ chấm dứt cơn khát kéo dài gần 28 năm mà còn giúp Scotland giành chiến thắng World Cup đầu tiên kể từ năm 1990.