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Nhận định Anh vs Croatia, 03h00 ngày 18/6: Khởi đầu không ồn ào

Tam Vịnh

TPO - Nhận định bóng đá Anh vs Croatia, 03h00 ngày 18/6, bảng L World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sẽ rất tuyệt nếu giành chiến thắng ở trận mở màn, nhưng Anh và Croatia đều hiểu, 1 điểm cũng không tệ khi vẫn còn 2 trận dễ thở hơn phía trước.

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Nhận định trước trận Anh vs Croatia

Các trận đấu ra quân thường kết thúc với tỷ số hòa, khi các đội luôn tỏ ra thận trọng và ngại mạo hiểm. Tại World Cup 2026, việc có tới 8 đội xếp thứ ba được phép tiến vào vòng tiếp theo cùng hai đội dẫn đầu mỗi bảng, nguy cơ bị loại được giảm thiểu đáng kể và số trận hòa cũng gia tăng.

Cả Anh và Croatia đều biết rằng việc đi tiếp gần như chắc chắn nếu họ không phải chịu một cú sốc lớn ở trận mở màn. Một trận hòa vào rạng sáng ngày 18/6 cùng với chiến thắng ở một trong hai trận đấu còn lại gặp Panama và Ghana gần như chắc chắn đủ để giúp họ tiến vào vòng tiếp theo.

Không gì tuyệt hơn với chiến thắng nhưng Anh cũng như Croatia sẽ e ngại những rủi ro gặp phải nếu quá cố gắng giành 3 điểm. Anh tuy sở hữu đội hình vượt trội và được đánh giá cao hơn, song vẫn còn vô số vấn đề cần khắc phục, trong khi Croatia già cỗi nhưng sở hữu kinh nghiệm và tinh thần đáng khen ngợi. Tổ chức chặt chẽ luôn là yếu tố quan trọng đối với Tuchel trong suốt thời gian dẫn dắt đội tuyển Anh, và họ được dự đoán sẽ chơi an toàn trước Croatia.

Phong độ và lịch sử đối đầu Anh vs Croatia

Anh và Croatia đã chạm trán nhau 4 lần trong 8 năm qua, bắt đầu từ trận bán kết World Cup 2018. Croatia giành chiến thắng ở trận đấu đó trước khi để thua Pháp trong trận chung kết, nhưng Anh bất bại trong 3 lần đối đầu gần nhất. Chiến thắng sít sao 1-0 của Tam Sư tại Euro 2020 là trận gần nhất.

Về phong độ, các màn trình diễn của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel khá ấn tượng, nhưng họ lại không thể đánh bại cả Uruguay và Nhật Bản trong các trận giao hữu hồi tháng Ba, sau đó có một trận đấu khắc khổ trước New Zealand.

Về phía Croatia, tuy luôn thi đấu vượt kỳ vọng tại các giải đấu lớn nhưng hiện tại đội hình vẫn còn nhiều bất ổn. Thời gian đã ảnh hưởng đến nhiều ngôi sao trong khi lại quá ít tài năng trẻ.

Thông tin lực lượng Anh vs Croatia

Tiền vệ Bukayo Saka có thể chưa sẵn sàng vì những lo ngại thể lực, dẫn đến việc Noni Madueke có cơ hội đá chính. Đội hình dự kiến ​​cũng sẽ có sự góp mặt của Anthony Gordon, đồng thời Jude Bellingham được lựa chọn thay vì Morgan Rogers ở vị trí số 10.

Tuyển Anh đã phải chịu một tổn thất vào thứ Ba, khi Tino Livramento phải rút lui vì chấn thương và được thay thế bởi Trevoh Chalobah.

Trong khi đó, Croatia đến Arlington với đầy đủ lực lượng, bao gồm cả Luka Modric và Ivan Perisic. Andrej Kramaric và Mario Pasalic nằm trong số những cái tên có khả năng bị loại khỏi đội hình. Petar Musa của FC Dallas được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công và được hỗ trợ bởi Martin Baturina của Como và Petar Sucic của Inter Milan ở phía sau.

Đội hình dự kiến

Anh: Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

Croatia: Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa

Dự đoán tỷ số Anh 1-1 Croatia

Tam Vịnh
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