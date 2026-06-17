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Nhận định Uzbekistan vs Colombia, 09h00 ngày 18/6: Quyết chiến vì ngôi nhì

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Uzbekistan vs Colombia, 09h00 ngày 18/6, bảng K World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong bối cảnh chung bảng với ứng viên vô địch Bồ Đào Nha, cả Colombia và Uzbekistan đều chỉ hy vọng vào ngôi nhì bảng. Muốn vậy, họ phải hạ gục đối phương, ngay trong trận đối đầu này.

Nhận định trước trận Uzbekistan vs Colombia

Sau nhiều lần suýt giành được vé tham dự World Cup kể từ khi Uzbekistan giành độc lập khỏi Liên Xô năm 1991, quốc gia Trung Á này cuối cùng đã chính thức đủ điều kiện tham dự giải đấu cấp độ cao nhất của thế giới bóng đá.

Uzbekistan đã thất bại ở chặng cuối cùng ở nhiều vòng loại World Cup trước. Nhưng lần này, họ đã vượt qua vòng loại khu vực châu Á một cách ngoạn mục khi cán đích thứ nhì bảng A sau Iran và chỉ thua 1 trong 16 trận đấu trên đường đến Bắc Mỹ.

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Đội tuyển Uzbekistan.

Lần đầu “phó hội”, Uzbekistan khát khao muốn để lại ấn tượng tới mức họ thẳng tay sa thải HLV trưởng Timur Kapadze, người đã đưa đội bóng tới tấm vé trực tiếp đi World Cup, để mời về Fabio Cannavaro.

LĐBĐ Uzbekistan hy vọng, cựu danh thủ từng vô địch thế giới cùng đội tuyển Ý và là một siêu trung vệ thời còn thi đấu này sẽ mang lại cho đội tuyển của họ bản lĩnh ở giải lớn và “chất thép” kiểu calcio.

Liệu Cannavaro có làm người Uzbekistan hài lòng, hay sẽ là nỗi thất vọng lớn lao? Câu trả lời sẽ sáng tỏ ngay khi đội bóng của ông chạm trán Colombia trong trận ra quân tại bảng K.

Colombia từng vượt qua vòng bảng ở 2 kỳ World Cup gần nhất họ tham dự: vào tới tứ kết năm 2014 và vòng 1/8 tại giải đấu ở Nga sau đó 4 năm. Sau khi lỗi hẹn với World Cup 2022, Colombia rất quyết tâm gỡ gạc lại thể diện bằng một hành trình ấn tượng ở giải đấu tại Bắc Mỹ lần này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan bước vào trận đấu này với phong độ không tốt trong quãng thời gian chuẩn bị. Họ thua Canada, đội đồng chủ nhà World Cup, 0-2 rồi sau đó lại phơi áo 1-2 trước Hà Lan 2-1 trong trận giao hữu tiếp theo tại New York. “Chất thép” chưa thấy đâu, chỉ có những khó khăn là ngày càng rõ hơn đối với đoàn quân của HLV Cannavaro.

Bên kia chiến tuyến, Colombia lạc quan hơn. Sau khi đội bóng này lọt vào trận chung kết Copa America gần nhất (năm 2024), các CĐV của họ đang rất kỳ vọng, thầy trò HLV Nestor Lorenzo sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng.

Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Colombia đã thể hiện được sức công phá đáng nể khi từng đánh bại Brazil với tỷ số 2-1. Chỉ có nhà vô địch thế giới Argentina ghi được nhiều bàn thắng hơn Colombia ở vòng loại lần này .

Đội bóng của HLV Nestor Lorenzo cũng hưng phấn hơn đối thủ. Sau hai trận thua liên tiếp trước Croatia và Pháp trong đợt tập trung quốc tế tháng 3, Colombia giành được hai chiến thắng trong các trận giao hữu hồi đầu tháng này. Trong đó, có thắng lợi 2-0 trước một đại diện châu Á là Jordan.

Nhờ kết quả đó, HLV Nestor Lorenzo cũng đã có được những dữ liệu quý giá để giúp Colombia tự tin đối đầu với một đội châu Á khác, Uzbekistan, đội bóng mà Colombia chưa từng đụng độ trong quá khứ, tính cả các giải chính thức lẫn giao hữu.

Thông tin lực lượng Uzbekistan vs Colombia

Là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới thời còn thi đấu, Cannavaro thường lựa chọn sơ đồ 3-4-2-1 an toàn kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Uzbekistan, với trung vệ đang khoác áo Man City là Abdukodir Khusanov đóng vai trò hạt nhân của hệ thống phòng ngự.

Ngoài Khusanov, chỉ có cựu tiền đạo Roma Eldor Shomurodov – cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Uzbekistan với 44 bàn thắng - và đồng đội của anh ở Istanbul Basaksehir, Abbosbek Fayzullaev, là những cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu.

Những cái tên kể trên gần như chắc chắn sẽ đá chính trước Colombia. Nhưng tiền vệ giàu kinh nghiệm Jaloliddin Masharipov nhiều khả năng phải vắng mặt trận này do chấn thương lưng.

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Diaz và các đồng đội ở đội tuyển Colombia muốn tiến xa hơn vòng bảng.

Bên kia chiến tuyến, Colombia không có ca chấn thương hoặc trường hợp nào đáng lo ngại về thể lực. Để hỗ trợ tiền đạo cắm Luis Suarez, HLV Nestor Lorenzo nhiều khả năng ​​sẽ tung Luis Diaz và đội trưởng James Rodriguez vào sân, tạo thành một hàng tấn công đầy uy lực.

Chỉ có Lionel Messi ghi nhiều bàn thắng hơn Luis Diaz trong vòng loại CONMEBOL, và Rodriguez dẫn đầu danh sách kiến ​​tạo với 7 đường chuyền thành bàn trong khi Suarez có 38 lần lập công cho Sporting Lisbon mùa trước. Bộ ba này hứa hẹn sẽ khiến các hậu vệ Uzbekistan có một ngày thi đấu vô cùng vất vả, mà vẫn khó tránh khỏi thủng lưới.

Đội hình dự kiến Uzbekistan vs Colombia

Uzbekistan: Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Sayfiev, Shukurov, Mozgovoy, Nazrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov

Colombia: Vargas; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Lerma, Rios; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez

Dự đoán tỷ số: Uzbekistan 1 - 2 Colombia

Nguyễn Khánh
#Uzbekistan #Colombia #World Cup 2026 #bóng đá #lịch sử đối đầu #lực lượng đội tuyển #phong độ

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