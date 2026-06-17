Trực tiếp Bồ Đào Nha vs CHDC Congo, 00h00 ngày 18/6: Thị uy sức mạnh

TPO - Bồ Đào Nha bắt đầu hành trình tại World Cup 2026 bằng cuộc đối đầu CHDC Congo ở bảng K. Với dàn sao chất lượng và khát vọng chinh phục chiếc cúp vàng đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha được kỳ vọng sẽ có màn ra quân thuận lợi.

Hành trình chinh phục chiếc cúp vàng World Cup đầu tiên trong lịch sử của Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu bằng trận ra quân gặp CHDC Congo tại bảng K World Cup 2026. Với dàn sao chất lượng và phong độ ổn định, Bồ Đào Nha được xem là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng, thậm chí là một trong những đội có khả năng tiến sâu tại giải đấu.

Dù sở hữu nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, Bồ Đào Nha vẫn chưa một lần bước lên đỉnh thế giới. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ ba tại World Cup 1966. Kể từ đó, họ chỉ một lần vào bán kết năm 2006 trước khi dừng bước ở tứ kết tại World Cup 2022 trên đất Qatar.

Sau chức vô địch EURO 2016, World Cup vẫn là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của Cristiano Ronaldo và cũng là mục tiêu lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Với lực lượng đồng đều cùng chiều sâu đội hình đáng nể, đội bóng bán đảo Iberia được đánh giá cao hơn hẳn các đối thủ cùng bảng là Colombia, Uzbekistan và CHDC Congo.

Bồ Đào Nha bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với sự tự tin cao độ sau ba chiến thắng liên tiếp trong các trận giao hữu trước Mỹ, Chile và Nigeria. Trước đó, họ cũng khép lại vòng loại bằng màn hủy diệt Armenia 9-1, dù vẫn còn những nghi ngờ nhất định về khả năng cạnh tranh chức vô địch khi từng bất ngờ thất bại trước CH Ireland vào cuối năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, CHDC Congo là một trong những câu chuyện đáng chú ý của World Cup 2026. Họ trở lại sân chơi lớn nhất hành tinh sau 52 năm chờ đợi, nhờ chiến thắng 1-0 trước Jamaica ở trận play-off liên lục địa, với bàn thắng quyết định trong hiệp phụ của Axel Tuanzebe.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, đại diện châu Phi cũng tạo được dấu ấn khi lọt vào vòng 1/8 Cúp bóng đá châu Phi gần nhất. Họ thắng hai trong bốn trận gần đây, từng cầm hòa Đan Mạch 0-0 trước khi để thua Chile 1-2 ở loạt trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup.

Việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48 mở ra cơ hội lớn hơn cho CHDC Congo trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha được xem là thử thách khó nhất của họ tại bảng K. Mục tiêu thực tế hơn với đại diện châu Phi có lẽ là hướng tới những điểm số quan trọng trước Colombia và đặc biệt là Uzbekistan ở lượt trận cuối.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Bồ Đào Nha và CHDC Congo sẽ chạm trán nhau. Trên lý thuyết, mọi lợi thế đều nghiêng về phía đại diện châu Âu. Nếu không thể giành trọn ba điểm tại Houston, đó chắc chắn sẽ là một trong những bất ngờ lớn nhất ở vòng bảng World Cup 2026.