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Người hùng Vozinha của Cape Verde đổi đời sau một đêm

Hương Ly

TPO - Lượng người theo dõi (follow) trên Instagram của Vozinha tăng gấp 400 lần sau 2 ngày. Đó là một trong những cột mốc cho sự đổi đời của thủ môn này chỉ sau một trận.

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Trước trận Cape Verde đối đầu Tây Ban Nha, trang Instagram của Vozinha có hơn 25.000 follow. Tính đến 19h00 tối 17/6, Instagram của "người hùng Cape Verde" chạm mốc 12 triệu follow.

Hai ngày qua, kênh truyền hình tỷ view ở Brazil - Caze TV - liên tục kêu gọi khán giả theo dõi các nền tảng mạng xã hội của Vozinha. Từ đây, một loạt nhãn hàng bắt đầu "săn đón" Vozinha và ngỏ lời hợp tác bằng những hợp đồng khổng lồ.

Tập đoàn điện tử Hisense, nhà tài trợ chính của FIFA, chọn Vozinha làm gương mặt đại diện cho chiến dịch toàn cầu mới nhất của họ. Trang ABC News dự đoán giá trị thương mại của thủ môn 40 tuổi tăng gấp hàng trăm lần và giờ việc Vozinha chỉ là lựa chọn đối tác phù hợp.

Câu chuyện cảm động của Vozinho - mẹ của anh không thể sang Mỹ xem con trai thi đấu vì chưa kịp làm visa - truyền tới tai nhà chức trách Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington sẽ có động thái can thiệp để hỗ trợ cấp visa gấp rút cho mẹ của Vozinha, tạo điều kiện cho bà được xem trực tiếp con trai thi đấu ở các trận còn lại tại World Cup 2026.

"Bộ Ngoại giao Mỹ kiểm tra và không thấy hồ sơ xin cấp visa từ mẹ của Vozinha. Đại diện từ Washington đang làm việc trực tiếp với chính quyền Cape Verde để đưa mẹ thủ môn này sang Mỹ", ABC News viết.

Theo Sports Illustrated, lượng người theo dõi Vozinha giờ còn hơn cả siêu sao bóng bầu dục Mỹ Patrick Mahomes. Bài đăng mới nhất của Vozinha trên Instagram hút tới 5,3 triệu lượt tương tác và 115.000 lượt bình luận. Sức hút của Vozinha hiện tại tương đương các siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới.

Sports Illustrated dự đoán không chỉ các nhãn hàng thể thao, loạt thương hiệu lớn ở đa ngành nghề tìm tới Vozinha một cách gấp rút và hy vọng nhận được cái gật đầu từ thủ môn 40 tuổi, nhằm triển khai chiến dịch truyền thông trước trận Cape Verde đối đầu Uruguay.

Trước Tây Ban Nha, Vozinha thực hiện 7 pha cứu thua, góp công lớn nhất giúp đảo quốc nhỏ bé cầm hòa ứng viên vô địch World Cup 2026. Vozinha được số đông ủng hộ vì câu chuyện vượt qua nghịch cảnh và đứng lên mạnh mẽ sau biến cố gia đình. Ở tuổi 40, Vozinha chơi trận đầu tiên ở World Cup và viết nên câu chuyện cổ tích của bóng đá hiện đại.

Hương Ly
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