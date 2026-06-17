Rodrigo De Paul - chàng 'cận vệ' đặc biệt của Messi

TPO - Trận đấu bùng nổ của Lionel Messi đã làm lu mờ màn trình diễn ấn tượng của nhiều cầu thủ Argentina trước Algeria, một trong số đó là De Paul.

Sáng nay, cả thế giới bóng đá một lần nữa phải ngả mũ trước Lionel Messi khi siêu sao 38 tuổi lập cú hat-trick siêu hạng vào lưới tuyển Algeria, chính thức cân bằng kỷ lục ghi 16 bàn tại các kỳ World Cup của huyền thoại Miroslav Klose. Khắp các trang báo lớn từ Reuters, The Guardian cho đến L'Equipe đều đồng loạt ca ngợi kỳ tích mới nhất trong bảng thành tích vĩ đại của "El Pulga".

Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang rực rỡ ấy của Messi, như thường lệ vẫn có một tiền vệ âm thầm quét sạch mọi chướng ngại vật, dọn đường cho các ngôi sao tấn công của Argentina tỏa sáng. Đó chính là De Paul – "chàng cận vệ" cùng Messi đi qua rất nhiều cột mốc thăng - trầm từ đội tuyển đến CLB trong nhiều năm qua.

Người hùng thầm lặng De Paul

Trước khi Lionel Messi tung cú sút ngoạn mục để đánh bại Luca Zidane, Argentina bế tắc trước lối chơi pressing khó chịu từ Algeria. Lionel Messi đã một lần chọc thủng lưới đại diện châu Phi nhưng bị từ chối. Đến phút 17, màn kết hợp hoàn hảo giữa De Paul và Messi giúp Argentina phá vỡ hệ thống phòng ngự của Algeria.

De Paul nhận bóng từ giữa sân và thực hiện đường chuyền xuyên tuyến xé toang hoàn toàn khối đội hình phòng ngự của Algeria. Đường chuyền ấy loại bỏ cùng lúc 4 cầu thủ đối phương và tìm đến Messi đang đứng ở vị trí thuận lợi. Leo nhận bóng và dứt điểm theo đúng sở trường, giúp Argentina có bàn mở tỷ số.

De Paul dọn dẹp tuyến giữa Algeria.

Tất cả đều ca ngợi Messi vì bàn thắng ấy. Nhưng công đầu phải nhắc đến De Paul, một người vốn được xem mạnh nhất ở khả năng hỗ trợ phòng ngự, dọn dẹp, nay tung ra đường chuyền đột biến cao.

Cú hat-trick thiên tài của Messi đã làm lu mờ mọi diễn biến còn lại ở trận đấu. "El Pulga" quá hay ở trận này, chẳng có gì để bàn cãi cả. Nhưng yếu tố nền tảng làm nên trận đấu lấn lướt và thắng đậm của Argentina phải đến từ phong độ ổn định của bộ ba tiền vệ Enzo Fernandez, Mac Allister và De Paul. Trong đó, De Paul hoạt động ở cường độ cao nhất và để lại nhiều điểm nhấn nhất, ngoài đường chuyền kiến tạo cho Messi.

Tiền vệ của Inter Miami thường xuyên áp sát nhân tố đột biến nhất của Algeria là Ibrahim Maza. Xuyên suốt trận đấu, số 7 của Argentina có 68 lần chạm bóng, thực hiện 51 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 90% (46 lần thành công). De Paul pha kéo bóng tịnh tiến 23 lần, là điểm kết nối thường trực với Messi khi bộ đôi của Miami xu hướng chơi lệch phải nhiều hơn.

Và tiền vệ này đóng góp 7 lần thu hồi bóng thành công, chiến thắng 5 pha tranh chấp tay đôi và có 2 cú tắc bóng chuẩn xác. De Paul như làm thay phần pressing của đàn anh Messi. Vẫn là phong cách ấy của cựu sao Atletico Madrid, âm thầm nhưng khi trong nhiều khoảnh khắc mang tính định đoạt của Argentina, anh hiện diện và lại trở thành "chàng cận vệ" mẫu mực cho Messi.

Messi - De Paul: Bộ đôi đặc biệt của Argentina

Mối quan hệ giữa Lionel Messi và Rodrigo De Paul từ lâu đã vượt qua giới hạn của những đồng đội thông thường trên sân cỏ. Đó là thứ tình bạn, tình anh em gắn kết sâu sắc được trui rèn qua những thăng trầm của màu áo xanh-trắng. Và những năm gần đây khi cả 2 cùng khoác chung màu áo CLB Inter Miami.

Giới truyền thông quốc tế thường ví De Paul như một "cận vệ" đúng nghĩa của Messi. Từ những giải đấu Copa America rực lửa cho đến kỳ World Cup lịch sử tại Qatar, người ta luôn thấy De Paul là kẻ đầu tiên lao vào bảo vệ Messi mỗi khi siêu sao này bị phạm lỗi hoặc bị đối phương khiêu khích.

Dàn cựu binh của Argentina vẫn chơi tuyệt hay ở giải đấu lần này.

Bản thân De Paul từng tuyên bố một câu hùng hồn trước truyền thông Nam Mỹ: "Nếu Messi là đội trưởng, tôi sẵn sàng đi lính và lao ra chiến thắng vì anh ấy". Với Messi, thủ quân Argentina cũng dành tình cảm đặc biệt cho De Paul vì câu nói ấy: "sẵn sàng lao ra chiến tranh" và từng hành động trên sân cỏ.

Khi Messi quyết định rời bỏ bóng đá đỉnh cao châu Âu để chuyển sang Mỹ chơi bóng, De Paul cũng đã đưa ra lựa chọn khiến giới truyền thông bất ngờ: rời Atletico Madrid để gia nhập Inter Miami tại giải nhà nghề Mỹ (MLS). Khi đó, De Paul mới 31 tuổi và vẫn được nhiều CLB hàng đầu "trải thảm đỏ". Sự thuyết phục từ Messi là một trong những yếu tố khiến De Paul quyết tâm xách vali đến xứ cờ hoa.

Thời điểm cả hai cùng chơi bóng tại Mỹ, làn sóng hoài nghi từ dư luận châu Âu rộ lên mạnh mẽ. Nhiều chuyên gia bóng đá quốc tế cho rằng việc thi đấu ở một giải đấu có chất lượng chuyên môn thấp như MLS sẽ khiến phong độ của bộ đôi này sa sút, đặc biệt là khi bước vào một giải đấu khắc nghiệt như World Cup 2026.

Những tiếng xì xào về việc Argentina mang đến giải đấu một hàng tiền vệ "dưỡng già" xuất hiện ngày một dày đặc - nơi mà De Paul vẫn giữ vai trò quá lớn nhưng chẳng có gì đảm bảo anh sẽ chơi với phong độ đỉnh cao như 4 năm trước.

Thế nhưng, câu trả lời của De Paul và cả Messi của Argentina đưa ra sau trận Algeria. Trên mặt cỏ World Cup, trước một Algeria giàu thể lực và khao khát, cả Messi và De Paul đều chứng minh họ vẫn bắt kịp với nhịp độ ở giải đấu và chơi trên cảm hứng, phong độ rất cao.

Messi vẫn chạy khỏe 80 phút trước khi được HLV Lionel Scaloni rút khỏi sân để bảo vệ đôi chân. De Paul "cày xới" tuyến giữa của Algeria suốt cả trận đấu. Sự ăn ý giữa Messi và De Paul được phát huy rõ trong nhiều tình huống ở trận đấu. Và xuyên suốt chiến dịch World Cup 2026, trục phải của Argentina với De Paul, Messi sẽ là chìa khóa quyết định để mở ra cánh cửa bảo vệ chức vô địch của đội bóng xứ Tango.