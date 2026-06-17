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Thể thao

Hài hước World Cup 2026: Cầu thủ kiếm được thương vụ béo bở nhờ Tik Tok

Đặng Lai

TPO - Từ một cầu thủ gần như vô danh ở bình diện quốc tế, hậu vệ Tim Payne của đội tuyển New Zealand đã bước ra ánh sáng nhờ sức mạnh không tưởng của mạng xã hội. Sự bùng nổ danh tiếng đã giúp anh nhận được bản hợp đồng "trong mơ" với câu lạc bộ giàu truyền thống của Nam Mỹ - Club Olimpia (Paraguay).

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Câu chuyện này bắt đầu ngay trước thềm chiến dịch World Cup 2026. Hậu vệ 32 tuổi Tim Payne khi đó được biết đến là cầu thủ sở hữu lượng người theo dõi trên mạng xã hội ít nhất tại giải đấu, với vỏn vẹn chưa tới 5.000 lượt trên Instagram.

Nhận thấy điều này, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng Tik Tok tên là Valen Scarsini (hay còn gọi là Elscarso) đã nảy ra một ý tưởng điên rồ và khởi xướng chiến dịch đặc biệt. Anh cố gắng khuếch trương tên tuổi cho cầu thủ được anh coi là "ít tên tuổi nhất World Cup 2026". Scarsini kêu gọi hơn 450.000 người theo dõi của mình hãy cùng nhau hiệp lực, biến hậu vệ vô danh của tuyển New Zealand thành một ngôi sao mạng xã hội.

Kết quả diễn ra sau đó vượt xa mọi sự tưởng tượng. Chỉ trong vòng 48 giờ kêu gọi trên trang Tik Tok của Elscarso, Tim Payne đã cán mốc 1,6 triệu người theo dõi. Và ở thời điểm hiện tại, con số đó đã bùng nổ lên mức 6 triệu - một cột mốc đáng kinh ngạc khi nó thậm chí còn lớn hơn cả tổng dân số của đất nước New Zealand (5,3 triệu người).

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Tim Payne đã chơi ổn trong trận hòa 2-2 với Iran

Người hâm mộ từ Nam Mỹ yêu mến anh đến mức sáng tác hẳn một bài hát bằng tiếng Tây Ban Nha để cổ vũ cho hậu vệ tuyển New Zealand. Chính sự nổi tiếng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội đã đưa tên tuổi Tim Payne vượt ra khỏi châu Đại Dương, lọt vào "mắt xanh" của nhà đương kim vô địch bóng đá Paraguay: Club Olimpia.

Đội bóng lừng danh Nam Mỹ này đã ngay lập tức bị thu hút bởi sức hút khổng lồ của Payne và nhanh chóng đạt thỏa thuận chiêu mộ anh từ Wellington Phoenix, đội sở hữu Tim Payne. Thương vụ chuyển nhượng sẽ chính thức được kích hoạt ngay sau khi World Cup khép lại.

Trên các nền tảng trực tuyến, Club Olimpia đã úp mở xác nhận về bản hợp đồng bằng cách đăng tải biểu tượng lá cờ New Zealand. Từ một thử thách vui nhộn của cư dân mạng, Tim Payne không chỉ đang có những màn trình diễn tốt trên sân chơi World Cup (anh vừa đá chính trong trận hòa 2-2 trước Iran) mà còn có được bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số. Mạng xã hội đã thực sự trao cho anh một tấm vé đổi đời ngoài sức tưởng tượng.

Đặng Lai
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