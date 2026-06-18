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Thể thao

Tuyển Hàn Quốc bị drone trinh thám khi tập luyện tại World Cup 2026, phải nhờ quân đội can thiệp

Đặng Lai

TPO - Ngày 17/6, buổi tập kín của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại Guadalajara (Mexico) đã bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của một thiết bị bay không người lái (drone) bí ẩn. Các vị khách châu Á đã phải nhờ đến lực lượng quân đội Mexico xử lý tình huống.

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Sự việc xảy ra ngay trước khi thầy trò HLV Hong Myung-bo bắt đầu buổi tập chiến thuật chuẩn bị cho lượt trận thứ hai bảng A gặp đội đồng chủ nhà Mexico. Lực lượng an ninh đội tuyển đã nhanh chóng phát hiện chiếc máy bay không người lái lảng vảng ở khu dân cư sát sân tập và nó bay ngay trên đầu các cầu thủ.

Ngay lập tức, các đặc nhiệm phản ứng nhanh của quân đội Mexico đã kích hoạt thiết bị gây nhiễu, khiến chiếc drone rơi rụng tại chỗ. Dù lực lượng an ninh đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, song hai người đàn ông điều khiển thiết bị đã kịp thời thu hồi xác máy bay và tẩu thoát. Quốc tịch và danh tính của những kẻ do thám hiện vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên phía Mexico hứa sẽ truy tìm cặn kẽ những đối tượng này.

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Tuyển Hàn Quốc bị do thám khi tập luyện

Đại diện Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cho biết tình huống được kiểm soát từ sớm nên chiến thuật của đội bóng xứ kim chi "hoàn toàn chưa bị rò rỉ". Tuy nhiên, KFA đã báo cáo sự việc lên FIFA và yêu cầu chính quyền sở tại thắt chặt các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các hành vi tương tự tái diễn.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc đối mặt với vấn nạn gián điệp tại World Cup. Ở giải đấu năm 2018 tại Nga, tuyển Thụy Điển từng bị tố dùng ống nhòm để quay lén buổi tập của Hàn Quốc, buộc HLV Shin Tae-yong khi đó phải áp dụng chiến thuật "ngụy trang" bằng cách hoán đổi số áo của các học trò.

Bất chấp sự cố vào ngày 17/6, tuyển Hàn Quốc vẫn hoàn tất buổi tập kín kéo dài một tiếng rưỡi với các bài phối hợp tấn công, phòng thủ và dàn xếp đá phạt. Trận quyết đấu giữa Hàn Quốc và Mexico sẽ diễn ra vào 08h00 sáng ngày 19/6. Trong khi Hàn Quốc nỗ lực bảo mật thông tin, đội chủ nhà Mexico cũng đang ráo riết làm quen với điều kiện mặt sân tại Guadalajara, hứa hẹn một cuộc đối đầu không khoan nhượng cả về chiến thuật lẫn tâm lý.

Đặng Lai
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