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Thể thao

Ghana giành 3 điểm nhờ khoảnh khắc nghẹt thở phút bù giờ, dẫn đầu bảng đấu cùng tuyển Anh

Đặng Lai

TPO - Trong trận đấu bảng L World Cup 2026, Ghana đã phải trải qua những phút giây vô cùng nhọc nhằn trước sự kiên cường của Panama. Cuối cùng, Ghana chỉ có thể giành trọn 3 điểm bằng một khoảnh khắc chói sáng ở đúng những giây bù giờ cuối cùng.

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Ghana giành 3 điểm nhờ bàn thắng phút đá bù

Trong hiệp thi đấu đầu tiên, trái với dự đoán của nhiều chuyên gia, chính Panama mới là đội bóng nắm giữ thế trận và thi đấu lấn lướt hơn. Các cầu thủ đến từ vùng CONCACAF áp dụng lối chơi pressing kỷ luật, liên tiếp tung ra những đường chuyền ngắn sắc nét khiến hàng thủ Ghana tỏ ra lúng túng.

Panama kiểm soát bóng lên tới 64%. Tình huống đáng chú ý nhất hiệp một diễn ra ở phút thứ 2. Cecilio Waterman dứt điểm trong tư thế thoáng nhưng bóng đã bị thủ môn Ghana cản lại. Đến phút 34, Christian Martinez của Panama xâm nhập vòng cấm và ngã xuống sau một pha tranh chấp quyết liệt, nhưng trọng tài xua tay từ chối quả phạt đền.

Ngược lại, Ghana thi đấu khá bế tắc và phải chờ đến tận những phút bù giờ hiệp một mới có pha dứt điểm đáng chú ý đầu tiên từ cú đánh đầu nhẹ của Jonas Adjetey.

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu đảo chiều khi Ghana quyết tâm đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao trào với hàng loạt tình huống ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Phút 60, sóng gió nổi lên trước khung thành Ghana khi Christian Martinez có cơ hội cực kỳ ngon ăn ở vị trí sâu trong vòng cấm, nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

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Sự nuối tiếc của Panama nhanh chóng được đáp trả bằng lời cảnh báo đanh thép từ Ghana. Phút 72, từ một tình huống hãm thành, trung vệ Adjetey lại tiếp tục bật cao đánh đầu mạnh mẽ. Thủ môn đối phương đã bó tay, nhưng thật không may cho Ghana khi bóng lại đi ra ngoài cột dọc.

Càng trôi về những phút cuối, Những ngôi sao đen càng gia tăng sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương. Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0, thì đúng vào phút bù giờ thứ 5, bước ngoặt đã xuất hiện.

Nhận đường chuyền dọn cỗ tinh tế từ người đồng đội vừa vào sân thay người Brandon Thomas-Asante, Caleb Yirenkyi đã có một pha xử lý ở đẳng cấp cao. Anh khéo léo lách người loại bỏ hậu vệ đối phương rồi tung cú sút sấm sét không thể cản phá làm tung nóc lưới Panama.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên ở phút 90'+12 ấn định chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc cho đại diện châu Phi. Thắng lợi sống còn này mang ý nghĩa vô cùng to lớn với Ghana, giúp họ có bước chạy đà hoàn hảo trong một bảng đấu đầy rẫy khó khăn với sự góp mặt của Anh và Croatia.

Đặng Lai
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