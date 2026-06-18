Chuyên gia Việt: Tuổi tác không trừ ai, dù đó là Ronaldo

TPO - HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng việc quá phụ thuộc vào Ronaldo có thể khiến Bồ Đào Nha không phát huy được sức mạnh của cả tập thể.

Ronaldo không có màn trình diễn tốt ở trận đấu với Congo

Đoàn quân của HLV Roberto Martinez gây thất vọng khi để đối thủ dưới tầm Congo cầm hoà 1-1 ở trận ra quân bảng K. Kết quả khiến Bồ Đào Nha bị đẩy xuống vị trí thứ 2 sau Colombia, đội đã giành đủ 3 điểm bằng trận thắng Uzbekistan.

Màn trình diễn của Cristiano Ronaldo gây thất vọng, trong đó HLV Martinez bị chỉ trích vì không dám thay Ronaldo để nhường chỗ cho các tiền đạo khác. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc dù vậy cho rằng cần chia sẻ với khó khăn của ông Martinez.

"Trên thực tế việc sử dụng ngôi sao như Ronaldo không hề dễ dàng. Đấy là ngôi sao lớn, có sức ảnh hưởng và mang tính biểu tượng của Bồ Đào Nha. Việc để một cầu thủ lớn như vậy trên ghế dự bị luôn tạo nên áp lực đối với HLV trưởng"-ông Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, đây cũng chính là vấn đề của Bồ Đào Nha bởi đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, có đẳng cấp và kinh nghiệm như Bruno Fernandez, Vitinha...Dẫn dắt một đội bóng lớn, nhiều ngôi sao và chịu sức ép vô địch như vậy luôn khó khăn.

HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng ông Martinez có thể điều tiết thời gian ra sân của Ronaldo, đảm bảo anh vẫn đóng vai trò động lực và người truyền cảm hứng cho các đồng đội. Đồng thời đội bóng được xây dựng dựa trên bộ khung gồm những cầu thủ đang có phong độ cao, giàu khát vọng thi đấu.

"Trên thực tế Ronaldo đã 41 tuổi, không có nhiều cầu thủ đủ khả năng duy trì phong độ đỉnh cao ở độ tuổi trên. Sẽ là không công bằng nếu chỉ trích Ronaldo chỉ vì một trận đấu chưa như ý"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo ông Phúc, ở 2 vòng đấu còn lại Bồ Đào Nha vẫn có khả năng giành đủ điểm trước Colombia và Uzbekistan. Tuy nhiên trận đấu với Colombia sẽ khó khăn bởi đây cũng là đối thủ giàu kinh nghiệm, có độ "quái" và chơi kỹ thuật. HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán Bồ Đào Nha sẽ vẫn giành vé qua vòng bảng.